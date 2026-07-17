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Politie Amsterdam: 'Achie de Somaliër woont hier niet, beschiet en bombardeer aub een ander huis'

Ja zo kan het ook ja

Moderne problemen vragen om moderne oplossingen. Het adres aan de Bos en Lommerweg in Amsterdam west werd afgelopen tijd getroffen door o.a. een beschieting en explosie. De politie vermoedt dat ene 'Achie de Somaliër' het beoogde doelwit was. maar wat blijkt? DIE WOONT HIER NIET. Dus ducttapet Politie Amsterdam het maar gewoon op de voordeur:

"Achie de Somaliër wont NIET op dirt adres. Er is sprake van een vergissing met betrekking tot het adres. De bewoners hebben geen enkelere elatie met of betrokkenheid bij Achie."

AT5 schrijft: "Er vielen nog geen gewonden bij de aanslagen, hoewel een bewoner bij de beschieting thuis was. Wie Achie de Somaliër is, anders dan het beoogde doelwit, kon de woordvoerder nog niet zeggen." Wij weten ook niet wie Achie is, maar we durven wel aan dat hij uit Somalië komt.

Tags: Achie, Somaliër, Amsterdam
@Spartacus | 17-07-26 | 15:00 | 228 reacties

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@Spartacus | 15-01-26 | 15:30 | 324 reacties

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