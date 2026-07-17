Politie Amsterdam: 'Achie de Somaliër woont hier niet, beschiet en bombardeer aub een ander huis'
Ja zo kan het ook ja
Moderne problemen vragen om moderne oplossingen. Het adres aan de Bos en Lommerweg in Amsterdam west werd afgelopen tijd getroffen door o.a. een beschieting en explosie. De politie vermoedt dat ene 'Achie de Somaliër' het beoogde doelwit was. maar wat blijkt? DIE WOONT HIER NIET. Dus ducttapet Politie Amsterdam het maar gewoon op de voordeur:
"Achie de Somaliër wont NIET op dirt adres. Er is sprake van een vergissing met betrekking tot het adres. De bewoners hebben geen enkelere elatie met of betrokkenheid bij Achie."
AT5 schrijft: "Er vielen nog geen gewonden bij de aanslagen, hoewel een bewoner bij de beschieting thuis was. Wie Achie de Somaliër is, anders dan het beoogde doelwit, kon de woordvoerder nog niet zeggen." Wij weten ook niet wie Achie is, maar we durven wel aan dat hij uit Somalië komt.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Feynman en/of Feiten – Stek Oost
Stek Oost werd een academische herhaling van het Stanford Prison Experiment.
Woonproject studenten en statushouders ondanks (groeps)verkrachtingen, drugshandel, steekpartijen en noodkreten corporatie niet beëindigd door gemeente Amsterdam
En je zou je bijna afvragen of de onderstaande studente altijd al een hoofddoek droeg, of dat ze deze ging dragen om zichzelf te beschermen tegen dit geweld
Fatbike-jongeren SPUGEN Amsterdamse vrouwen in het GEZICHT
Hadden geen reSSpect zeker
Sailing in het StamCafé
Zeilt u morgen mee in ons LIVEBLOG?
Rust in het Stamcafé: Amsterdam onbereikbaar en groot hek om Den Haag
Zon. Gaat. Weer. Schijnen.
Ringverjaardag Amsterdam wordt brandende asfalthel des doods
Even schrikken voor de linkse bewoners
Dakloze wildpoeper blijkt ongewenste Amerikaan met 1.900 aan MUNTGELD, 11.500 briefgeld op zak. Contanten geconfisqueerd, man uitgezet
Eerlijke ondernemers te Amsterdam het leven onmogelijk gemaakt door HALSEMA