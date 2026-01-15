En je zou je bijna afvragen of de onderstaande studente altijd al een hoofddoek droeg, of dat ze deze ging dragen om zichzelf te beschermen tegen dit geweld

De gemeente Amsterdam zag het woonproject Stek Oost als de gedroomde oplossing voor het woningtekort: statushouders en jongeren samen onder één dak. Maar het gaat mis: steekpartijen, verward gedrag en seksueel geweld. Zembla reconstrueert hoe het woonexperiment zo kon ontsporen. pic.twitter.com/fswCpFOSLb

125 studenten + 125 'statushouders' samen in een groot wooncomplex = ellende. Had een COMMUNITY moeten worden waarin de studenten de statushouders zouden helpen integreren, werd een pleidooi voor waterdichte grenzen en algehele remigratie. Wist u al, maar deze nieuwe details verhogen de resolutie nogal van vooral het seksuele geweld tegen studentes dat zich er voltrok, en hoe de gemeente dit willens en wetens door liet gaan, ondanks meerdere noodkreten van de woningbouwcorporatie Stadgenoot.

"Zo is er sprake van drugshandel, zijn er vechtpartijen en vermoedt de woningcorporatie dat er in een van de studio’s een groepsverkrachting heeft plaatsvonden. (...) In 2024 wordt voormalig bewoner van Stek Oost Mohammed R.A. veroordeeld voor twee verkrachtingen van vrouwelijke medebewoners. Uit de vertrouwelijke stukken blijkt dat Stadgenoot en de gemeente Amsterdam al in 2019 wisten dat er meerdere meldingen van verkrachting en aanranding waren binnengekomen over bewoner Mohammed R.A. De woningcorporatie schrijft in oktober 2019, n.a.v. een melding van een bewoner, in een mail aan de gemeente en de politie “dat er snel een plan van aanpak op deze jongen moet komen.” In 2021 verkracht hij nog een vrouw op Stek Oost. Pas in maart 2022 wordt hij uit zijn huis gezet en kort daarna aangehouden."

Over dhr. Mohammed zegt Stadsdeelvoorzitter Carolien de Heer: “Er zijn veel pogingen gedaan, om te voorkomen dat dit erger werd, om hem in zorg te krijgen, om hem eruit te krijgen. En dat is helaas niet gelukt.” En daar bovenop bleef de gemeente volharden dat dit prestigeproject door bleef gaan, ondanks de wens van Stadsgenoot het te beëindigen "toen evident dat wij het niet konden waarmaken en niet langer verantwoordelijk wilden zijn voor de veiligheid op het complex. Het was voor ons gewoon te heftig. De gemeente gaat niet akkoord en houdt Stadgenoot aan het contract. Wel wordt afgesproken dat vanaf 2024 van de 250 woningen nog maar 30 procent aan statushouders wordt toegewezen en dat de wooncorporatie niet langer verantwoordelijk is voor de sociale veiligheid op het complex."

Maar Mohammed & Co uit de woningen verwijderen? Het is verrassend genoeg weer eens godsonmogelijk. Opnieuw stadsdeelvoorzitter Carolien de Heer: "Je kan mensen niet in één keer op straat zetten. Er wonen daar mensen. Die kunnen niet in één keer allemaal ergens anders heen."

Ondertussen blijft de woonlocatie in de huidige configuratie tot 2028 operationeel, ondanks dat "Uit berichten in de bewoners appgroep van Stek Oost blijkt dat het nog altijd onrustig is in het woonproject. Ook vertellen verschillende bewoners aan Zembla dat zij zich nog steeds niet veilig voelen."

Opmerkelijk wat er allemaal wel niet niet kan met Mohammed. Mohammed kan niet uit z'n bed gehaald worden, Mohammed kan niet uit z'n huis gezet worden, Mohammed kan uit de stad gezet worden en het allerergste: Mohammed kan niet uit DIT LAND gezet worden. Ondanks al die delicten. Het is niet onmogelijk, het is onwil. Maar wijze les uit deze casus: dingen zijn altijd aanzienlijk erger dan je vermoedt.

Hele repo vanavond om 21:15 op NPO2 en vanaf maandag 17:00 op YouTube.