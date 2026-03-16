Er is lang naar gezocht naar de definitieve link tussen de daders van de moord op Peter R. de Vries en Ridouan Taghi en die link is nu door puik politiewerk in Marokko gelegd. Daar is namelijk Ismail M. opgepakt en die wordt verdacht van aansturing van de daders in de moordzaak. Het Parool schrijft: "De verdenking kwam tot stand door foto’s die zijn gevonden in een versleutelde Matrix-smartphone van Krystian M. (De Pool, red.) Daarop is Peter R. de Vries te zien aan de desk bij live televisieprogramma RTL Boulevard, kort voordat hij zou worden neergeschoten. ‘Deze hond moet je hebben,’ schreef Krystian M. daarbij. Uit technisch onderzoek bleek dat die foto’s afkomstig waren van een toestel dat de recherche aan Ismail M. koppelt. Door opsporingsinstanties wordt Ismail M. beschouwd als de rechterhand van Jaouad F. Deze neef en vertrouweling van Ridouan Taghi wordt gezien als diens ‘geweldsman’. De recherche in Marokko onderzoekt volgens ingewijden inmiddels of Jaouad F. ook voor de moord op Peter R. de Vries kan worden vervolgd."

Ismail M. werd al in de herfst van vorig jaar opgepakt, ruim voor de uitspraak in het hoger beroep tegen de (hoofd)verantwoordelijken voor de moord. Ondertussen is het hoger beroep tegen Taghi, die nog altijd zonder advocaat zit, in het Marengoproces nog in volle gang. Levenslang kreeg hij destijds al bij de rechtbank, en het moet wel heel gek lopen wil hij die straf niet weer krijgen. Daar verandert deze grote doorbraak overigens toch niks aan, Taghi wordt immers (nog) niet vervolgd voor de moord op Peter R. de Vries.