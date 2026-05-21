De raadsvrouw die verdachte werd hoort vandaag Het Vonnis. Was Inez Weski nou doorgeefluik van de tot levenslang veroordeelde Mocromaffiabaas Ridouan Taghi en daarmee lid van zijn criminele bende of wist ze met haar werk als advocaat nog net binnen de lijntjes van het recht te kleuren? Die vraag staat dadelijk centraal in de zaak tegen de voormalig toptogadrager. Deze uitspraak had nogal een stormachtige aanloop gezien de geruchtmakende aanhouding en de verdenkingen die er niet om liegen. Zo zou Weski volgens justitie bijvoorbeeld 8000 PGP-berichten hebben uitgewisseld met Faissal Taghi (zoon van), berichten van en naar de in de EBI logerende Ridouan Taghi hebben doorgespeeld en geheimen hebben geschonden. Het leidde tot een strafeis van 4,5 jaar en een jammerboek over Weski's tijd in beperking. Het OM blunderde echter zelf ook in deze zaak dus waar deze jacht op het recht vandaag op uitdraait weet alleen de rechter. Gaan we daar maar eens naar luisteren dan. Belleman nog altijd: erbij. Livestream hierrrr.

Instant update - Weski is niet bij de uitspraak aanwezig.

Update 13:06 - En we zijn begonnen.

Update 13:19 - De rechter heeft een vormfout van het OM geconstateerd bij de interceptie van zogenoemde Sky/ECC-berichten. De autoriteiten waren evengoed tijdig op de hoogte van privacyschendingen, en die waren voorts ook zeer gering, waarbij details van personen niet bekend waren. Daarom wordt er geen rechtsgevolg aan de vormfout verbonden. Mocht dus allemaal.

Update 13:27 - De rechter heeft een nieuwe onherstelbaar vormverzuim gevonden van het OM, waardoor het vertrouwensbeginsel is geschonden. Dat levert, mocht die überhaupt aan Weski worden opgelegd, een lagere straf op.

Update 13:35 - De detentie van Weski, waar ze dus een heel horrorboek over heeft geschreven, acht de rechter PRIMA verlopen, het was geen hotel nee, maar ook geen hel, er werd voldoende rekening gehouden met de noden van Weski. Ze werd nota bene dagelijks bezocht door een arts.

Update 13:44 - Goed, na veel juridisch-technisch geneuzel is het OM ontvankelijk verklaard en het bewijs toegelaten - we kunnen eindelijk door met de uitspraak.

Update 13:53 - Ziet er niet goed uit voor Weski. De rechter concludeert dat Weski een belangrijke communicatieschakel tussen Taghi, zijn zoon, zijn zus en anderen was. De inhoud van die communicatie had betrekking op de drugshandel. Weski bracht ook usb's met allerlei info over drugstransporten en geld naar Taghi, en bracht daarna weer boodschappen van Taghi de EBI uit.

Update 13:58 - Opvallend feitje: Taghi werd in de communicatie aangeduid met 'Uw Vader'.

Update 14:00 - Weski nam deel aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi, zo oordeelt de rechtbank.

Update 14:02 - Nu de vraag of ze bewust en actief deelnam aan die criminele organisatie. Antwoord: ja.

Update 14:03 - Er is volgens de rechtbank geen sprake van overmacht. Dus dat aannemelijk is geworden dat ze onder druk werd gezet door Taghi.

Update 14:06 - INEZ WESKI KRIJGT STRAF.

UPDATE 14:21 - BREEK: INEZ WESKI HOEFT NIET TERUG NAAR DE GEVANGENIS

Update 14:26 - Weski (71) is veroordeeld tot een celstraf van 42 dagen, maar die heeft ze al in voorarrest uitgezeten en daarom hoeft ze NIET terug naar de gevangenis. Bovendien vindt de rechtbank dat ze al voldoende is gestraft, door onder andere het einde aan haar carrière als advocaat en haar slechte gezondheid.

Update 14:28 - Het OM gaat het vonnis bestuderen en komt later terug op de vraag of er hoger beroep moet worden ingesteld.

Update 14:30 - Persbericht rechtbank en volledige uitspraak beschikbaar.