Abou Eenarm: 'Steun voor Hamas was poëzie'
Wil de "verdachte" zijn hand opsteken?
Slecht nieuws vandaag voor Aboutaleb, D66, Hamas, terroristen van divers pluimage, terroristen die danig een financier nodig hebben, Oxfam Novib, alle Lise-Annelottes, Jelkjes, Charlotte Meilandjes en andere Greta-achtigen die van de terreurliefde zijn en Amin Abou Rashed, want Amin Abou Rashed, bekend van Dit Dossier, staat vandaag voor de rechter wegens het financieren van Hamas, een terreurorganisatie die Joden/Israëli/mensen doodt. Daarover zegt hij zelf tegen de rechter dat het geld voor humanitaire hulp bedoeld was. "Hij zegt niets te maken te hebben met Hamas. Een bericht op Facebook waarin hij volgens justitie steun voor de terroristische organisatie zou uiten, noemt de verdachte 'poëzie'."
Hij wordt er overigens ook van verdacht deel te hebben genomen aan terreuractiviteiten in Israël, Libanon, Turkije en de Gazastrook. Iemand waarbij je denkt: WAT DOET-IE IN NEDERLAND? Maar wat hij in Nederland doet is dus conferenties met Aboutaleb organiseren (uitstekend Woo-werk van Carel Brendel), de Tweede Kamer bezoeken, chillen met D66'ers, vrij zijn, BuZa-reisjes maken, op de Amerikaanse terrorismelijst staan en dus, waar hij vandaag voor terechtstaat, Hamas financieren voor maar liefst 11 miljoen euro. Één voordeel voor hemzelf als hij straks in de bak belandt: als moslim mag je jezelf niet ontuchtig beroeren, dat scheelt in zijn geval een hoop onhandige frustratie. Voordeel voor de rest: Nederland weer een stukje veiliger en terrorisme-onvriendelijker. Maar goed, eerst is de rechtsstaat natuurlijk nog aan het woord.
Brendel-Woo Hamasconferentie: 'Gemeente had geen idee, Aboutaleb ontkende, NCTV (van Schoof) gaf groen licht ondanks alarmerende berichten'
Hamasconferentie Rotterdam werd georganiseerd door schimmige figuren met banden met Hamas, Aboutaleb stak kop in het zand, NCTV (toen: Dick Schoof) vond het allemaal prima
VIDEO'S. Mannen en vrouwen gescheiden, Iraanse vlaggen en Abou Eenarm bij Pro-Pallie demo 010
Zijn jullie ook weer op de hoogte
VIDEO. Openlijke Hamas-verering en virulente Jodenhaat in Amsterdam
Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd; ik was immers geen Jood
Stamcafé. AFROMAN wint rechtszaak van de eeuw
#JUSTICE FOR AFROMAN
TERUGKIJKEN. The Pauw & De Wit People vs. Gouke Moes over rechtszaak immigratie
Gouke Moes domme leugenaar, maarrr...
VIDEO - Maduro naar rechtbank overgebracht
(NB: niet de internationale rechtbank)
Ex-gegijzelde Romi Gonen (25) vertelt over de gruwelijke verkrachtingen die ze onderging in Gaza, dacht dat ze voor altijd seksslaaf zou blijven
Wat zouden jullie eigenlijk doen als dit iemand die je kent overkwam