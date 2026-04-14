Slecht nieuws vandaag voor Aboutaleb, D66, Hamas, terroristen van divers pluimage, terroristen die danig een financier nodig hebben, Oxfam Novib, alle Lise-Annelottes, Jelkjes, Charlotte Meilandjes en andere Greta-achtigen die van de terreurliefde zijn en Amin Abou Rashed, want Amin Abou Rashed, bekend van Dit Dossier, staat vandaag voor de rechter wegens het financieren van Hamas, een terreurorganisatie die Joden/Israëli/mensen doodt. Daarover zegt hij zelf tegen de rechter dat het geld voor humanitaire hulp bedoeld was. "Hij zegt niets te maken te hebben met Hamas. Een bericht op Facebook waarin hij volgens justitie steun voor de terroristische organisatie zou uiten, noemt de verdachte 'poëzie'."

Hij wordt er overigens ook van verdacht deel te hebben genomen aan terreuractiviteiten in Israël, Libanon, Turkije en de Gazastrook. Iemand waarbij je denkt: WAT DOET-IE IN NEDERLAND? Maar wat hij in Nederland doet is dus conferenties met Aboutaleb organiseren (uitstekend Woo-werk van Carel Brendel), de Tweede Kamer bezoeken, chillen met D66'ers, vrij zijn, BuZa-reisjes maken, op de Amerikaanse terrorismelijst staan en dus, waar hij vandaag voor terechtstaat, Hamas financieren voor maar liefst 11 miljoen euro. Één voordeel voor hemzelf als hij straks in de bak belandt: als moslim mag je jezelf niet ontuchtig beroeren, dat scheelt in zijn geval een hoop onhandige frustratie. Voordeel voor de rest: Nederland weer een stukje veiliger en terrorisme-onvriendelijker. Maar goed, eerst is de rechtsstaat natuurlijk nog aan het woord.