Oepsie woepsie! Hoe kan dat nou hè! Dat op een ministerie waar de ambtenaren na een van de grofste pogroms slachtingen van deze eeuw heel erg boos waren op de slachtoffers, een ministerie dat islamitische terroristen steunde met dodelijke Non-Lethal Assistance, een ministerie dat het kabinet naar Qatar stuurde (met onzichtbaar speldje), een ministerie waar ze niet eens fatsoenlijk de plee kunnen doorspelen, ons ministerie van Buitenlandse Zaken dus, dat op zo'n ministerie even een paar dingetjes misgaan en dat dan opeens Abou Eenarm de fondsenwerver van Hamas (destijds ook wel bekend als 'Abou Eenarm de fondsenwerver van Hamas') meegaat op handelsmissie naar Qatar. Dat is gewoon 'ongelukkig', laat het ministerie (nu pas) weten aan Carel Brendel. Een ongelukje! Wij dachten dat het een beetje de taak van diplomaten was om dit soort ongelukjes te voorkomen, maar blijkbaar vond het ministerie de banden aanhalen met lui die het een goed idee vonden Abou Eenarm als 'introducé' (lijkt ons meer iets voor een swingersparty dan voor een handelsmissie, maar goed, red.) mee te nemen belangrijker. Kan gebeuren, erg jammer, ook een beetje ongelukkig dat het nu door zijn verdediging wordt aangegrepen in een rechtszaak (hee dat komt ons bekend voor). Compleet (ongelukkig) antwoord na de breek.