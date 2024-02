Vriend van de show Abou Eenarm Rashed werd afgelopen zomer opgepakt wegens verdenking van Hamas-financiering via zijn Rotterdamse """goededoelenstichting""" Israa. Een en ander verliep via de Rabobank die vervolgens niet alleen de rekeningen van de stichting sloot maar ook die van de bestuurders. Een van hen is het Noordwijkse GroenLinks-raadslid Charlotte Meiland. Die laatste is het oneens met het sluiten van haar privérekening en stapte gisteren naar de rechter, lezen we in het FD. De GroenLinkse (waar ze altijd erg betrokken zijn qua Palestijnse mensen) vindt het maar oneerlijk zo'n verdenking van terrorismefinanciering.