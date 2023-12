Toch nog even over Nazih R., die op verzoek van Duitsland is aangehouden op verdenking van het zoeken naar wapens om aanslagen te plegen op Joodse instellingen. Die R. staat voor Rustom en volgens bronnen van De Telegraaf is hij oud-bestuurder van stichting Israa - 'Internationale Steun Rechtstreeks Aan Armen'. Dat is de club van Hamas-griezel Abou Eenarm, alias Abou Rashed, een schimmig figuur die in de cel zit, en over wie NRC vorige week nog in een profiel schreef: "Op websites als Geenstijl.nl en het blog van oud-journalist Carel Brendel wordt geregeld geschreven over Abou Rasheds dubieuze banden". Dat doet uw favoriete weblog natuurlijk niet zonder reden: zogenaamd zamelt Abou Eenarm geld (miljoenen) in voor arme Palestijnen, volgens het OM verdwijnt dit geld in de zakken van Hamas, en waarom zou GeenStijl daar dan niet gezellige stukjes over schrijven. Zo werd bij Abou Eenarm thuis 157.000 euro gevonden in briefjes van 500, samen met allerlei militaire insignes van Hamas. Dank u Sinterklaasje! ENFIN, Nazih R. was in het verleden (tot 2009) dus secretaris bij die club.

Nazih is een Palestijn, 'geboren en getogen in een vluchtelingenkamp', zo lezen we in het interview met zijn dochter, Y., wier naam we niet zullen verklappen. Voor zijn raam hangt 'dan ook' een Palestijnse vlag. Volgens zijn dochter is Nazih 'empathisch, gevoelig en zorgzaam. Hij is begaan met het lot van mens en dier'. "Het kan niet", zegt ze dan ook, over de vermeende banden met Hamas. Justitie in Duitsland denkt daar blijkbaar toch wat anders over. Nazih zat trouwens ook in het bestuur van 'Bab Al Jana', ook weer een club die geld inzamelt voor de Pallies. Op het slagveld in Gaza zullen we 'm in ieder geval niet zien, want hij beweegt zich voort in een bejaardentank, zo blijkt het het stuk in De T.: "Nazih R. is gescheiden, slecht ter been en zit in een scootmobiel, vertelt een overbuurman die de aanhouding zag gebeuren."