Stamcafé. Proosten met Onze Man in Teheran Thomas Erdbrink die bijkluste voor Heineken
Dat is pas ondernemerschap
Heerlijk bonusfeitje over Thomas Erdbrink, ooit Onze Man in Teheran, daarna een tijdje Onze Man Aan Talkshowtafels en tegenwoordig vooral Onze Man Die Probeert Uit Te Leggen Dat De Oekraïeners Ook Geen Lieverdjes Zijn Maar Dat Lukt Niet Zo Lekker. Toen hij correspondent was voor de NOS en de New York Times was, columns schreef voor de Volkskrant en vuistdiep in de VPRO zat, kluste hij ook nog bij voor Heineken (en KLM). Mag natuurlijk gewoon, Onze Man In Teheran is geen beschermde titel en plusveel voor oud-Hollandsch ondernemerschap, de schoorsteen moet roken, ook, of juist, in Iran, maar het maakt al die journalistieke praatjes over 'de Ander begrijpen' wel enigszins potsierlijk als je eigenlijk gewoon een influencer bent die te lui is om zijn Instagram een beetje fatsoenlijk bij te houden. Maar gelukkig is Erdbrink tenminste een fijne collega. "Toen FTM na een tip over de aanwezigheid van Heineken in Iran in maart 2021 contact zocht met Erdbrink en voorstelde om op dit dossier samen te werken, reageerde Erdbrink dat hij niet wist dat Heineken actief was in Iran. Daarmee verzweeg hij dus zijn eigen betrokkenheid. Erdbrink juichte het toe dat westerse bedrijven zich in Iran vestigden en zei weinig heil te zien in een kritisch artikel hierover. Hij zegt nu dat hij zich dat gesprek anders herinnert." Proost.
Hij deed het allemaal voor de werkgelegenheid!
When je alleen maar bij de New York Times werkt om erover te kunnen opscheppen tegen Hollandse provincialen
Je mag niet eens meer bijklussen voor Heineken!
De deconfiture
