VrijMiBo met Ye

Yeeee yooooooo

[LIVEBLOG IRAN HIER]

We kennen Kanye West alias Ye de laatste tijd vooral van zijn, euh, muziek, en daarvoor kenden we 'm van zijn, euh, muziek, en nu wordt het tijd dat we hem weer kennen van zijn, euh, muziek. De advertentiekoning heeft een nieuwe plaat, Bully, maar zoals het gaat met de allergrootste krankzinnige krankzinnigheden staat die plaat niet gewoon klaar op de vrijdag, maar gaat het met tachtigmiljoen ingewikkeldheden en omwegen en gedoe met livestreams. Vannacht werd-ie 'gedropt', hierboven staat-ie, u kunt er gerust een uur van uw leven aan geven. Het album kwam na tig keer uitstellen wel precies op tijd voor z'n eerste post-antisemitische tour die toepasselijk genoeg plaatsvindt in een van de meest antisemitische landen van de wereld, namelijk Nederland. Veel geluk ermee, het is vrijdag, we gaan bierrrr drinken.

Gedicht door: Leonard Cohen

Kanye West is not Picasso
I am Picasso
Kanye West is not Edison
I am Edison
I am Tesla
Jay-Z is not the Dylan of anything
I am the Dylan of anything
I am the Kanye West of Kanye West
The Kanye West
Of the great bogus shift of bullshit culture
From one boutique to another
I am Tesla
I am his coil
The coil that made electricity soft as a bed
I am the Kanye West Kanye West thinks he is
When he shoves your ass off the stage
I am the real Kanye West
I don't get around much anymore
I never have
I only come alive after a war
And we have not had it yet

José González (weeeee neeeeeed hiiiiints)

Flea (juist, die eikel van RHCP)

Kyle Falconer (dude van The View)

King Tuff (rocky)

Good Riddance (punk)

Fcukers (lekkere elektro)

Flatland Cavalry (americana)

Ty Myers (zinger-zangrijter)

Charlie Puth (afgrijselijk)

Courtney Barnett (kuntrie)

David Gray (zinger-zangrijter)

Don Broco (featuring Smikkelbek, LOOOOL)

Boxer Rebellion (indie)

Butler, Blake & Grant (samenwerking van songwriters)

Holy F (elektrogedoe)

Lou Gramm (dude van Foreigner)

Snail Mail (slakkenpost en zo klinkt het ook)

Threat Signal (heavy metal)

Melissa Etheridge (Like the way I do, weet u wel)

Twilight Sad (indie)

Tigers Jaw (rock)

Black Label Society (heavy metal)

Needtobreathe (soort southern americana kuntrie, geen idee hoe ze dit noemen)

Casualties (punk)

The New Pornographers (indierock)

Raye (staat hier ook op Lowlands en DTRH enzo)

Seafret (hoooeee hoeeee hoeeeeeee hoeeeee hoeeee ehoeeeeee)

Carnivore AD (GU)

Chamber (GU)

Hellripper (GU)

Lions Share (GU)

Mallavora (GU, maar als hij met vrouwen vrijt)

Tags: vrijmibo, muziek , bierrrr
@Mosterd | 27-03-26 | 17:00 | 38 reacties

