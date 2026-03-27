We kennen Kanye West alias Ye de laatste tijd vooral van zijn, euh, muziek, en daarvoor kenden we 'm van zijn, euh, muziek, en nu wordt het tijd dat we hem weer kennen van zijn, euh, muziek. De advertentiekoning heeft een nieuwe plaat, Bully, maar zoals het gaat met de allergrootste krankzinnige krankzinnigheden staat die plaat niet gewoon klaar op de vrijdag, maar gaat het met tachtigmiljoen ingewikkeldheden en omwegen en gedoe met livestreams. Vannacht werd-ie 'gedropt', hierboven staat-ie, u kunt er gerust een uur van uw leven aan geven. Het album kwam na tig keer uitstellen wel precies op tijd voor z'n eerste post-antisemitische tour die toepasselijk genoeg plaatsvindt in een van de meest antisemitische landen van de wereld, namelijk Nederland. Veel geluk ermee, het is vrijdag, we gaan bierrrr drinken.