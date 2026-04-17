VIJFTIEN jaar geleden bracht levende legende Tom Waits voor het laatst nieuwe muziek uit (het ontregelende Bad as Me , maar Blood Money uit 2002 was z'n laatste banger) en DAAR is hij verdorie toch zomaar weer, plots en uit het niets. Wel met een keiharde triggerwarning. De single Boots on the Ground is een keiharde aanklacht tegen oorlog, gemaakt samen met de triphopiconen van Massive Attack en wie Massive Attack volgt of nog heeft gezien op Down the Rabbit Hole: daar gaan de ongemakkelijke politieke statements, Jodenhaat en maatschappelijke maandverbandjes (stopten met touren en gingen later met de trein wegens CO2 enzo) hand in hand. Dat op Down the Rabbit Hole was ook helemaal geen optreden, maar een duistere rampendocu met voortdurend gejammer over oorlog, waarbij alle Sterres en Bloempotten al snel het hazenpad kozen, want ze hadden die paddodruppels niet genomen om zich te laten vertellen dat alles naar de ratsmodee gaat. Wat is het vreselijk om in een tentenkamp te moeten leven he! Ja, dat is het. WELNU, Tom Waits dus, ook dit is weer duister en donker, geen hit, wel een heel hoge dosis teringjantje.

Hiiii cuties het was dus Coachella (a.k.a. Influencer Olympics) alle beauty & fashion influencers van Nederland gingen óók naar Coachella en iedereen ging vloggen van Coachella dus ik ging ook vloggen van Coachella hier is het verslag van Coachellaaaaaa omg besties & cutiesssss ik had crème en zalf mee in m'n bag van Hermès! Eerst moest ik de koffer pakken daar deed ik allemaal spullen in waaronder allemaal lekkere zalfjes van dit merk en tandpasta van dat merk en toen kwam de taxi die ons naar de airport drove! Palm Springs Airport is zoooo schattig echt cute gewoon, het is zoooo leuk en er zijn allemaal interessante mensen en interesting people OMG you guys echt. Eerst is het tijd voor de outfit reveal van Dag 1 van Coachella hoooooly smokes wat is het allemaal belangrijk. Hier is mijn outfit en dit is de reveal. Het zijn dus allemaal kleren van Merk A en Merk B en je doet ze aan en dan heeft iedereen zoiets van OMG GUYS. Toen dronk ik een quinoa shake zonder alcohol want daar krijg ik cellulitis van, toen kwam er vuur uit mijn konthol omdat ik pittige quesadillas had gegeten maar het was allemaal wel heel schattig en cute en interesting experience. Sjonge jonge wat was Coachella a-ma-zing, wat was het fijn dat alle Dutch influence community Lords op Coachella zaten en ons op de hoogte hebben gehouden van al hun ervaringen op Coachella, zoals het ritje met de shuttlebus, het optreden van Justin Bieber en hoeveel dollar aan health shakes is er besteld OMG YOU GUYS. Vroeger dronk je gewoon BIER op een festival en sliep je in een tent maar NIET OP COACHELLA, huuu Coachella, Coachella it was great Coachella we love you, Palm Springs Airport is ook zooooooo cute.

Het is weekend, gelukkig is Coachella afgelopen, kunnen al onze vloggende sensaties weer naar HUIS. Bier. DGTL hieronder. Nieuwe muziek na de klik.