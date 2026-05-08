BBQ VrijMiBo met Social Distorion & Aldous Harding & de overheerlijke Gordon
Luister maar weer
Weet u wat WIJ HIER NU op GSHQ gaan doen? De barbecue gaat aan, Zorro loopt al de hele dag blonde Gauloises uit te delen, Dorbeck heeft de pleelist in bewaring (met heel weinig Rolling Stones gelukkig), Spartacus zuipt zichzelf helemaal dronken (2 bier), Schots,scheef haalde nog gauw effe wat flessen rode wijn bij de local Vomarrrr, de Paarse Broek had thuis KIP in de marinade, Ronaldo is al uren (vrij) negatief over de periode van Dennis Bergkamp bij Internazionale, GU komt weer leuteren over obscure metal en Tom Staal kan niet, want die zit bij Nieuws van de Dag, dus dan KOM JE TOCH GEWOON NIET JOH. En Mosterd heeft nog snel dit topic geschreven, de prelude op het weekend, met vandaag nieuwe muziek van onder anderen Aldous Harding en de punkgoden van Social Distortion, maar ook muziek van Gordon, die eigenlijk Cornelis Willem Heuckeroth heet. U bent vandaag NIET uitgenodigd, bij de Grote GeenStijl Zomerborrel binnenkort natuurlijk wel! We hebben wel vlees, geen groente. Proost.
Social Distortion
Gordon
George Woodcock - Sonnet
Looking into the windows that doom has broken
Where the vague star illumines death and dust
And the shadows of actions whose ends are forsaken
Stir under the falling walls, senile and lost,
And looking into the doorways where unspoken names
Shine and disintegrate on the rotting plaques,
Surviving their owners who have left like dreams,
Sinking into the past as sea-sucked wrecks,
Remember, stranger, that here men grew and worked,
Loved and were angry, and in general lived
Peaceable lives till one day, spitted on their brothers' knives,
Stuck to the curdling heart by nails they loved,
They died in horror and their towns were left,
And rotted, buried under the dust and leaves.
Flatliners (snoeien)
Stephen Sanchez (zinger-zangrijter)
Olof Dreijer (elektro)
War on Woman (punk)
Muna (indie)
Max Cooper (elektro)
Little Simz (komt op Rabbit Hole)
Lemon Twigs (rock)
Abigail Lapell (gedoe)
Ashley McBryde (kuntrie)
Josiah + Bonnevilles (Memphis)
Koyo (punk)
Jungle Giants (indie)
Josh Groban (hippe crack)
Cola (achterlijke naam)
Broken Social Scene (indie)
Daughn Gibson (delta blues infused zinger-zangrijter)
Basement (rock)
Black Veil Brides (emocrack)
Crashdiet (GU)
Darkthrone (GU)
Draconian (GU)
Frozen Soul (GU)
Ingested (GU)
Panopticon (GU)
