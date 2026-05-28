Nee, nee, dat is niet om te lachen. Het is juist uitstekend dat een minister die helemaal niets kan aan zichzelf werkt om in de toekomst toch nog íéts te kunnen. Want waar Minister Boekholt-O'Sullivan misschien wel het allerslechtst in is, is debatteren, of nou goed, praten in het algemeen en zo. Ze loog, deed werkelijk alles verkeerd, werd gewogen en te licht bevonden. Maar. Nu doet ze debattraining. Daarmee toont ze haar strijdvaardigheid, hoewel ze natuurlijk niks te verliezen heeft, daar ze alle cachet al kwijt is. Maar wellicht is Boekholt-O'Sullivan dan toch een mens dat 'Het Kan Niet' verandert in 'Het Kan Wél'. Straks blijkt ze zelfs geschikt voor haar functie als minister van Volkshuisvesting. Zou dat even mooi meegenomen zijn zeg! Het is een eerste, kleine stap, maar zo beginnen alle omwentelingen in de wereldgeschiedenis. De volgende stap: het ontwikkelen van kennis van zaken. En wie weet wat voor kanjer van een minister we dan aan Boekholt-O'Sullivan hebben.