Fijne Wereld Menstruatiedag voor iedereen die het viert, en ons diepste medeleven voor mensen die menstrueren, of mensen die op wat voor manier dan ook onderdeel uitmaken van of zich verbonden voelen met de gemeenschap van mensen die menstrueren, niet te verwarren met de gemeenschap van menstruerende mensen, want mensen die menstrueren zijn gelukkig niet iedere dag van de maand menstruerende mensen, dat zou mensonterend zijn. Een extra sierlijke hoedafname ook voor bijvoorbeeld mensen die vroeger menstrueerden, maar dat nu niet meer doen vanwege de overgang, of de dans even ontspringen omdat ze zwanger zijn. Weliswaar hebben wij nooit aan een menstruatiesimulator gehangen, dat weerhoudt ons niet van enig begrip, omdat we de bijbehorende krampjes met eigen ogen hebben mogen observeren, en weleens zijn thuisgekomen om daar een wolk van PMS aan te treffen. Mensen die menstrueren, jullie zijn kanjers, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Overigens: is dit een goed moment om de chocoladelobby voor de rechter te dagen, bijvoorbeeld om herstelbetalingen los te pulken? Al die keren dat we door de regen naar het tankstation of de avondwinkel beenden en terugkeerden met handen vol repen, om vervolgens alsnog met de handen in de haren te eindigen. Oneerlijk!