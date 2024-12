Penicilline. Neutron. Nucleaire energie. Microchips. CT-scans. Personal computers. IPhones. Machine Learning. Immuuntherapie. Drones. CRISPR-Cas. Tinder. Elektrische auto's. We hebben godsonmogelijk veel ontdekt en bedacht, de afgelopen honderd jaar. En nu ook, dankzij de altijd botergeile werkbijtjes van NU.nl: Dit is waarom je je tijdens je menstruatie soms zo labiel kunt voelen.

Fukkie fukkie fuk. De wereld zal: nooit meer hetzelfde zijn. Dit is niet eens ironisch bedoeld want in de laatste alinea droppen de goede mensen even een kernbommetje:

"Door bewerkt voedsel en toegevoegde suikers te eten, kun je je namelijk nog slechter voelen. Terwijl je als je ongesteld moet worden vaak meer zin krijgt in chocola en andere suikerrijke producten. Dat helpt dus niet."