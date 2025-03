Dag mensen, zijn we allemaal een beetje in touch met onze BAARMOEDER?? Coosje in ieder geval wel. Die coacht zelfs de baarmoeders van andere baarmoederbezitters (m, v, x). We zullen eerlijk zijn, toen dit filmpje aan ons verscheen was onze eerste reactie ongeveer 'EW NEE, GADVERDAMME, KOTS KOTS KOTS', maar toen lazen we dat die reactie waarschijnlijk een probleem van ons eigen innerlijk was. Zoals Coosje zelf schrijft: "Dit filmpje kan een dikke, vette trigger voor jou zijn. Een trigger is een signaal van je onderbewustzijn. En kucht: Ahum! Blokkade! Heb hier eens aandacht voor!"

Nou, daar gaan we. Coosje brengt hier dus een gezichtsmasker van menstruatiebloed aan. Nou lezen we op de interwebz overal dat je daar infecties van kunt krijgen, maar dat soort Sjamadriaan-propaganda is volgens Coosje allemaal EGO. En daar kunnen we ons van BEVRIJDEN door "een moment stil te staan, bij wat er bij jóu vanbinnen geraakt wordt". Oké, momentje. Ja. Bij ons raakt het vooral de maagstreek. WAT BETEKENT DAT, COOSJE??