Komt het misschien toch nog goed allemaal. De volledige studie onder 24.269 aardlingen verschijnt pas op 8 maart (internationale VROUWENDAG) maar The Telegraph vat 'em alvast samen omdat toch niemand het leest. Dat betekent wel dat we nu alleen nog de meest recente Britse en wereldwijde cijfers hebben, de Nederlandse zien we komende week wel. Maar aangezien Nederland vorig jaar (bovenstaand) ook al veel patriarchaler was dan Engeland, zal het wel weer niet mals zijn allemaal, want zelfs in Engeland nam het patriarchaat met bijna 10% toe.

47% van Britse mannen én vrouwen is het eens met de stelling: "When it comes to giving women equal rights with men, things have gone far enough in my country." En dat is dus al bijna 10% meer dan de 38% in 2019. Kortom, de wind draait. Ook was 47% het eens met de stelling: "We have gone so far in promoting women’s equality that we are discriminating against men."

Wereldwijd is dit jaar zelfs 54% het eens met die eerste stelling dat het in hun land wel VER GENOEG is gegaan allemaal.

Kortom, knap werk lui, u heeft de overcorrectie uitgezeten. En nu weer lekker doen wat u écht wilt en voor de vrouw is dat zeer waarschijnlijk niet full-time werken en voor mannen zeer waarschijnlijk wel - totdat ze genoeg hebben verdiend om een deeltijd hobby te bekostigen. Is dat nou zoveel gevraagd eigenlijk?