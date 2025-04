Driewerf hoezee voor de feministen. Er is weer een piepjonge POWERVROUW om naar op te kijken. De naam is Lucy Guo en ze is op het moment de JONGSTE VROUWELIJK SELFMADE MILJARDAIR. Haar voorgangers waren overigens Kylie Jenner en Taylor Swift, een rijtje waar je... Tja. Een rijtje. En waarmee heeft Lucy Guo dan dat godsvermogen mee vergaard? Uiteraard met KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE. In 2016, toen de rest van de wereld nog SLIEP op dit gebied, richtte de Amerikaanse samen met Chinees Alexandr Wang het bedrijf Scale AI op. Diezelfde Wang ontsloeg haar in 2018, want die haat succesvolle vrouwen blijkbaar. In een zoektocht naar leven na AI richtte Guo zich vanaf 2022 op DE PØRNEAU met het platform Passes. Eigenlijk een soort tegenhanger van OnlyFans die met teksten als "Built for Creators" en "grow your brand" doet alsof het niets met blootfoto's te maken heeft maar in werkelijkheid vooral draait om blootfoto's. Bijvoorbeeld blootfoto's van: kinderen. Tja, een van die paar mensen met een hekel aan powervrouwen hebben Passes dus aangeklaagd omdat er minderjarigen op te zien waren. Desalniettemin is ze nu dus 1.25 MILJARD WAARD. EN EEN VROUW!