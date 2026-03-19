Zou je nou niet van hem verwachten maar Youness Oaali, bekend van, nu ja, allerlei niet per se gezellige zaken, had vroeger een uitkering. Vervelend voor hem natuurlijk, maar het kan iedereen overkomen hè, en gelukkig droegen de sterkste schouders Youness Ouaali. Dus is de vlogger dankbaar strijdbaar, en roept hij eventuele volgers met een uitkering (man kent zijn doelgroep, red.) op om waar mogelijk zwart bij te klussen. "Mocht er iemand van jullie ook een uitkering hebben, werk dan zwart bij en bestudeer de regels van je gemeente. Er zijn best veel zaken waar je recht op hebt. Naai het land dat jou iedere dag naait, dat is mijn motto." Inspirerend!