HEET HEET HEET

Het was de afgelopen week warm in Nederland, om niet te zeggen heet, en daarom waarschuwt het RIVM zoals ieder jaar om goed uit te kijken voor zogeheten hete teken in de media. Mocht u per ongeluk op een hete teek zijn gestuit, verwijder de teek zo snel mogelijk met een puntige pincet of tekentang. Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid en trek hem er in een rechte beweging uit. Om u daarbij te helpen heeft GeenStijl alvast de vijf heetste teken van deze week op een rij gezet. Complete overzicht na de breek.

5 Babah Tarawally: 'Wie "ik ben" zegt maakt van zijn bestaan een eiland'

Op 5, omdat we het gewoon ontzettend leuk vinden dat hij meedoet, gekend Trouw-columnist Babah Tarawally. Hij heeft iets ontdekt wat wij Westerlingen niet snappen, namelijk dat mensen niet alleen zichzelf zijn, maar ook het kind hun ouders en het kleinkind van hun grootouders. En dat staat niet alleen in een essay, maar ook in het boek Ik ben geen mango, ik ben een mens. De ziel van ubuntu, dat gelukkig maar 160 bladzijdes telt want je blijft natuurlijk niet aan de gang. Hoe dan ook. Zo hadden wij er nog niet naar gekeken. Bedankt voor dit inzicht, Babah.

4 Chris Julien: 'Journalisten moeten geen woord meer schrijven over uiterst rechts'

Het stramien is bekend. Al jaren spinnen uiterst linkse idioten garen bij het uiten van hun debiele meningen in de Nederlandse kranten. XR-gekken als Chris Julien kun je alleen bestrijden door ze van het debat uit te sluiten en te negeren. Laten we dat dus maar doen.

3 Ombudsmuts Volkskrant: 'De kritiek van de Volkskrant op X schept ook verplichtingen op andere sociale media'

Djiezes kraist wat een teek dit. Aan de ene kant schrijft Loes Reijmer dat het een beetje hypocriet is van de Volkskrant om tekeer te gaan tegen X, omdat er op Facebook ook volslagen debielen rondlopen, aan de andere kant schrijft ze dat de Volkskrant eigenlijk ook alle oude berichten van X moet verwijderen omdat er anders iemand nog gekwetst kan worden door een reactie op een column van Peter Buwalda uit 2022. Waar gaat dit over hee. En geen woord over de verschrikkelijk middelmatige columns van witte mannen Jarl van der Ploeg en Julien Althusius die week in week uit over die arme Volkskrant-lezers worden uitgestort zonder dat iemand die zitplassers eens met een ferme Surinaamse mattenklopper buiten ramt. Ga daar nou eens achteraan Loes Reijmer!

2 Pieter Klok en Asha ten Broeke: 'Toetsen zorgen voor een nieuw soort kansenongelijkheid'

Op 2 een gedeelde plaats voor Pieter Klepel Klok van de Volkskrant en Asha ten Broeke, omdat die tweede de eerste aanhaalt in haar column. In een pleidooi om minder te toetsen munt Klok het idee dat die toetsen eigenlijk voor een nieuwe kansenongelijkheid zorgen. Terwijl, zoals Klok zelf ook weet: het aardige van toetsen is nou juist dat ze fijn zijn voor kinderen met een sociaal-economische achterstand. De kinderen die last hebben van 'toetsongelijkheid' kunnen net zo goed (en zijn ook vaak) kinderen zijn die allerlei andere voordelen hebben, zoals rijke en/of hoogopgeleide ouders die de boeken van Joris Luyendijk hebben gelezen. Prima als je die kinderen ook eens wat gunt, maar doe dan niet of je ongelijkheid aan het bestrijden bent.

1 Linda Duits en Luuc Brans: Looksmaxxing is een teken van oprukkend rechtsextremisme