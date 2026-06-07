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ORANJEKOORTS in het Stamcafé

We hebben zo'n gevoel dat Nederland in de halve finale gaan komen

(Poosje geleden dit maar: LIVEBLOG IRAN HIER)

Weet u nog, januari 2020? De wereld sliep, Marion Koopmans was druk met haar make-up, maar op GeenStijl zag u al Enge Beelden van een vreemd virus uit China. En het mooie is. We voelen het weer. De verhoogde temperatuur. Het idee dat deze 26 niet zomaar een stel zijn, maar een goed stel. Het Times Square, dat van Oranje was. De glorieuze avond tegen Algerije waar de uitslag helaas geen adequate samenvatting was van de volledig Oranje gekleurde blik waarmee wij de wedstrijd bekeken. Wij zijn besmet. Maar u weet natuurlijk alles beter, en hoe kunt u dat beter laten zien dan door de ENIGSTE EGSTE GEENSTIJL WK POULE IN TE VULLEN. Dat is helemaal gratiesss, maar er zijn toch allemaal geweldige prijzen te winnen dankzij Kabelshop.nl, waar ze niet alleen de beste kabels hebben, maar ook de beste shop zijn (zoiets, Paarse Broek?). Moge de beste voorspeller, en Oranje natuurlijk, winnen.

Simpel

Mega: mix

De NOS is er: klaar voor

Hard hard hard

Analyse

Diagnose

Tags: stamcafe, oranjekoorts, wk poule, wk2026
@Ronaldo | 07-06-26 | 22:30 | 86 reacties

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