ORANJEKOORTS in het Stamcafé
We hebben zo'n gevoel dat Nederland in de halve finale gaan komen
Oranje is taking over New York City. 🌆#OranjeIsTakingOver #FIFAWorldCup pic.twitter.com/zQAYqZPvAS— OnsOranje (@OnsOranje) June 7, 2026
(Poosje geleden dit maar: LIVEBLOG IRAN HIER)
Weet u nog, januari 2020? De wereld sliep, Marion Koopmans was druk met haar make-up, maar op GeenStijl zag u al Enge Beelden van een vreemd virus uit China. En het mooie is. We voelen het weer. De verhoogde temperatuur. Het idee dat deze 26 niet zomaar een stel zijn, maar een goed stel. Het Times Square, dat van Oranje was. De glorieuze avond tegen Algerije waar de uitslag helaas geen adequate samenvatting was van de volledig Oranje gekleurde blik waarmee wij de wedstrijd bekeken. Wij zijn besmet. Maar u weet natuurlijk alles beter, en hoe kunt u dat beter laten zien dan door de ENIGSTE EGSTE GEENSTIJL WK POULE IN TE VULLEN. Dat is helemaal gratiesss, maar er zijn toch allemaal geweldige prijzen te winnen dankzij Kabelshop.nl, waar ze niet alleen de beste kabels hebben, maar ook de beste shop zijn (zoiets, Paarse Broek?). Moge de beste voorspeller, en Oranje natuurlijk, winnen.
Simpel
Mega: mix
De NOS is er: klaar voor
June 4, 2026
Hard hard hard
Holland Holland Holland pic.twitter.com/jA7PjQPbj1— G.040 (@onsmoeder92) June 3, 2026
Analyse
Voetbal. Om vermaakt te worden door een voetbalwedstrijd moet: Er gestrooid worden met dieptepasses vanaf het middenveld; Cross passes vanaf de 20 meter lijn naar voren, snel de bal in een triootje langs de zijlijn naar voren dirigeren. De bal klaar leggen bij de 2e lijn en dan pic.twitter.com/xYROgfZOo6— Christiaan Meijer (@HarmChristiaan) June 3, 2026
Diagnose
ORANJE KOORTS pic.twitter.com/xV4NFEURDV— Oranje Boven (@ob_nl) June 3, 2026
Reaguursels
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