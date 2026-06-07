De IDF meldt dat op dit moment Iraanse raketten volle bak op Israël worden afgevuurd, en dat ze druk bezig zijn die te onderscheppen. Luchtalarmen op meerdere plekken in het land. In Iran zijn ze nijdig over aanvallen die Israël vanmorgen uitvoerde op wat naar verluidt commandocentra van Hezbollah zijn (of: waren) in Libanon.

Update 21:26 - Israël gaat reageren op deze aanvallen, aldus een ambtenaar op tv. Ja, no shit, Sherlock, maar goed, het is weer bal.

Update 21:27 - Scholen morgen dicht in Israël.

Update 21:28 - Luchtalarmen in Israël draaien overuren - hier, hier en hier, onder andere.

Update 21:29 - Er komt een nieuwe golf Iraanse raketten richting Israël - de derde, inmiddels. Geen kleinbier, geen kinderspel.

Update 21:31 - Itamar Ben-Gvir, toch al geen vredesduif, laat er geen gras over groeien: "Vanavond moet Teheran in vlammen opgaan."

Update 21:35 - Tot dusver nog geen meldingen van serieuze schade, gewonden of erger, maar dat kan zomaar een kwestie van tijd blijken.

Update 21:36 - Instant update van die hierboven: dat kan het dus niet, want volgens de IDF zijn alle (álle) raketten tot dusver onderschept.

Update 21:38 - Iran waarschuwt Israël nog maar eens keer, kondigt "regret-inducing" (prachtige taal, eerlijk is eerlijk) reactie aan als het Libanon blijft bombarderen. Dat lijkt ons de komende dagen niet per se de prioriteit van de IDF meer, maar goed. Revolutionaire Garde kondigt bovendien naar verluidt aan: we gaan hier de komende zeven dagen vrolijk mee door.

Update 21:42 - Wellicht ten overvloede maar de deal die volgens bronnen rondom Trump zo lang ophanden was, is nu ondervoeten, lijkt ons.

Update 21:52 - Trump, tegen Fox News: "What I would suggest to Iran: You've shot your missiles, that's enough. Get back to the table and make a deal." Ondertussen sluit Irak z'n luchtruim.

Update 21:57 - Israëliërs kunnen hun schuilkelders weer verlaten.

Update 21:59 - Beelden van dolle vreugde in Iran, waar liefhebbers van het regime dit vieren alsof het iets ontzettend heugelijks is.

Update 22:03 - Trump verwachtte dat er snel een akkoord gesloten zou worden met Iran, voor de ontwikkelingen van vandaag zich aandienden. De Israëlische aanvallen op Libanon vanmorgen waren niet vooraf besproken of afgestemd met de Amerikanen, en hij was daar niet blij mee, zegt de vredespresident. Het is, kortom, een zooitje.

Update 22:06 - Een Israëlische ambtenaar verzekert CNN: we gaan reageren, en pittig.