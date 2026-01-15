achtergrond

Hardwerkend Nederland update: 9,5 procent meer mensen in de WW

MOETEN DIE MENSEN NIET WERKEN??

Wordt er anno 2026 eigenlijk nog een beetje GEWAPPERD MET DIE HANDJES?? Nou, wel minder. De arbeidsmarkt was volgens het jaarrapport van het UWV nog altijd KRAP in 2025 en er werd bij kneiterveel bedrijven orde op zaken gesteld qua mankracht (m, v, x). 355 bedrijven besloten groepen werknemers te ontslaan en zodoende werd een fors aantal mensen de werkloosheid in gereorganiseerd. De Bregmannisering is nog niet ingekickt bij het UWV, want er wordt spijtig genoeg nog niet gespecificeerd in welke mate het gaat om mensen uit boelsjitbanen. Relatief veel jongeren vroegen WW aan, maar door de opgeschoven AOW-leeftijd kampt ons land ook met een groeiend peloton witharige Koos Werkelozen die in veel gevallen maar amper weer aan de slag kunnen. Thanks Obama. In totaal stond het aantal WW-uitkeringen eind 2025 op 191.459, maar liefst 9,5 procent meer dan het jaar ervoor. Gelukkig mogen die mensen binnenkort allemaal helpen bij het metselen van 10 nieuwe steden!

Houd ons uit de ww

@Zorro | 15-01-26 | 20:00 | 100 reacties

Reaguursels

