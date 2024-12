Maandagochtend. Wakker worden. Telegraafje lezen. Artikel over bullshitbanen en HR-managers. Beetje glimlachen. Artikel nog een keer lezen. En nog een keer. En nog één keer dan. Nee het staat er echt. HR-managers vinden dat er veel bullshitbanen zijn die eigenlijk weg kunnen. En ze hebben het niet over zichzelf. HR-managers. Bullshitbanen. De definitie van een bullshitbaan is zo'n beetje wat een HR-manager de hele dag doet. De functieomschrijving van een HR-manager is: de hele dag bezig zijn met bullshit, zodat andere mensen in een bullshitbaan nog meer bullshit kunnen verkopen. HR-manager zijn is dag in dag uit een hele grote hoop bullshit naar een enorme berg bullshit dragen. En dan een bullshitenquête in de bus krijgen van een bullshitbureau dat een term gejat heeft van Rutger Bregman (die het van iemand anders heeft gejat) en antwoorden dat er best wel wat bullshitbanen weg kunnen bij jouw bedrijf. Ja Maarten/Vincent/Jan-Kees, ouwe HR-manager, al die bullshitbanen bestaan nog door al die bullshit functioneringsgesprekken van jou, en door al die bullshit wervingstrajecten waarin uiteindelijk iemand wordt aangenomen die iemand die wel een echte baan heeft toevallig kende omdat al die geld en tijd verslindende bullshit wervingscampagnes van jou op LinkedIn, het Mekka, Vaticaanstad en Halicarnassus van de bullshit ineen, niet werken, WAT DACHT JE VAN JE EIGEN BAAN?