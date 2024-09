Lang, lang geleden gingen er altijd allemaal dingen fout bij het UWV. Er gingen zoveel dingen fout bij het UWV, dat wij er op GeenStijl een 71 delen tellend feuilleton aan kon wijden. En nu? Nu is het bij het UWV allemaal dik in orde. Competente managers die in verbinding staan met de werkvloer, problemen die de samenleving miljoenen kosten direct aanpakken, zeker geen fouten proberen te verbergen voor de buitenw... HAHA GRAPJE NEE NATUURLIJK NIET. "Vele tienduizenden mensen die deels of helemaal zijn afgekeurd krijgen al jaren een te hoge of te lage uitkering. Dat blijkt uit onderzoek van deze site, dat een crisis bij het UWV blootlegt. De uitkeringsverstrekker wist van de problemen, maar deed jarenlang niks met interne waarschuwingen. Nu komt er alsnog een grootschalige hersteloperatie om arbeidsongeschikten met terugwerkende kracht te compenseren." Nou. Veel succes met die hersteloperatie.