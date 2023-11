Mocht u bang zijn dat de nieuwe rechtse koers waar dit land een week geleden voor koos Nederland minder aantrekkelijk maakt voor Verweggistaanse gelukszoekers, dan kan de Raad van State u geruststellen. Die trapt met de Europese wetgeving in de hand de 24-weken-eis voor werkende asielzoekers in de prullenbak, waardoor onze nieuwe medelanders voortaan het hele jaar door mogen werken terwijl ze wachten op de behandeling van hun asielaanvraag. Dat klinkt als een goede manier om ze zelf bij te laten dragen aan hun verblijf in ons polderlandje, maar daar zitten ook nadelen aan. "Volgens het UWV zou een uitbreiding van het aantal weken een signaal kunnen geven aan asielzoekers dat permanent verblijf in Nederland waarschijnlijk is en mogelijk tot gevolg hebben dat asielzoekers recht krijgen op een WW-uitkering." Ah ja, dat kan er ook nog wel bij. Na de Miele en de fiets van de zaak het land, gooien we er nu nog een WW-uitkering bij als laatste verleidelijke kers op de welkomstaart. We zitten weliswaar vol, maar met dit beleid kan er altijd meer bij.

UDPATE: Het kabinet past meteen de regels aan. Ze hadden de uitspraak waarschijnlijk al verwacht.