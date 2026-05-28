Dikke man (28) met onbegrepen gedrag en een baard aangehouden na bommelding Den Haag
De situatie is verdacht
Gedoe in Den Haag, waar het lokale stadhuis op dit moment wordt ontruimd vanwege een zogeheten 'verdachte' situatie. Politie en DSI staan voor de deur. Nu maar hopen dat Richard de Mos niet opnieuw wordt opgepakt en dat hele circus weer opnieuw begint. We updaten.
UPDATE: Volgens Den Haag FM zou er mogelijk een bommelding zijn gedaan
UPDATE: Ook de naastgelegen Centrale Bibliotheek is ontruimd. Twitteraar WurfTwain meldt geruchten over 'iemand met een rugzak'
UPDATE: Owen O'Brien meldt: "Op een ingezonden foto is een man te zien die op een bank zit en binnen praat met twee beveiligers"
UPDATE: Maxime Kok van Den Haag FM: "Man van middelbare leeftijd is in alleen zijn onderbroek en geblindeerd het stadhuis uit gebracht."
UPDATE: Foto van afvoeren verdachte (niet bepaald een fitboy) hierboven via ANP
UPDATE: Einde Grip-melding, verdachte situatie lijkt voorbij
UPDATE: De aangehouden man is 28 jaar en bij de politie bekend vanwege 'onbegrepen gedrag', hij meldde dat hij een bom bij zich zou hebben, mogelijk een calorieënbom
In verband met een verdachte situatie is het stadhuis in #DenHaag ontruimd. De directe omgeving is afgezet.— Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) May 28, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Stadhuis IJsselstein vernield in azc-protest
Ruiten ingekinkeld, vlaggen opgehangen
Flyeren DENK ging helemaal top in Duindorp
Eerste Hagenees ooit die 'opdonderen' zegt als 'opkankeren' een mogelijkheid is
NU LIVE. GEEN Amnesty-demo bij ambassade Iran in Den Haag want VERBODEN door gemeente
Je moet er niet aan denken wat daar nu zou gebeuren zeg
O ja de formatie!
It giet oan (de formatie)
Boze buur maakt video van WILDPOEPSTER
Overheid doet: niets