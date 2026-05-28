achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Dikke man (28) met onbegrepen gedrag en een baard aangehouden na bommelding Den Haag

De situatie is verdacht

foto afgevoerde verdachte

Gedoe in Den Haag, waar het lokale stadhuis op dit moment wordt ontruimd vanwege een zogeheten 'verdachte' situatie. Politie en DSI staan voor de deur. Nu maar hopen dat Richard de Mos niet opnieuw wordt opgepakt en dat hele circus weer opnieuw begint. We updaten. 
UPDATE: Volgens Den Haag FM zou er mogelijk een bommelding zijn gedaan
UPDATE: Ook de naastgelegen Centrale Bibliotheek is ontruimd. Twitteraar WurfTwain meldt geruchten over 'iemand met een rugzak' 
UPDATE: Owen O'Brien meldt: "Op een ingezonden foto is een man te zien die op een bank zit en binnen praat met twee beveiligers"
UPDATE: Maxime Kok van Den Haag FM: "Man van middelbare leeftijd is in alleen zijn onderbroek en geblindeerd het stadhuis uit gebracht."
UPDATE: Foto van afvoeren verdachte (niet bepaald een fitboy) hierboven via ANP
UPDATE: Einde Grip-melding, verdachte situatie lijkt voorbij
UPDATE: De aangehouden man is 28 jaar en bij de politie bekend vanwege 'onbegrepen gedrag', hij meldde dat hij een bom bij zich zou hebben, mogelijk een calorieënbom

Tags: stadhuis, den haag, ontruiming
@Ronaldo | 28-05-26 | 12:06 | 389 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Flyeren DENK ging helemaal top in Duindorp

Eerste Hagenees ooit die 'opdonderen' zegt als 'opkankeren' een mogelijkheid is

@Mosterd | 14-03-26 | 17:03 | 279 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.