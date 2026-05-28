Gedoe in Den Haag, waar het lokale stadhuis op dit moment wordt ontruimd vanwege een zogeheten 'verdachte' situatie. Politie en DSI staan voor de deur. Nu maar hopen dat Richard de Mos niet opnieuw wordt opgepakt en dat hele circus weer opnieuw begint. We updaten.

UPDATE: Volgens Den Haag FM zou er mogelijk een bommelding zijn gedaan

UPDATE: Ook de naastgelegen Centrale Bibliotheek is ontruimd. Twitteraar WurfTwain meldt geruchten over 'iemand met een rugzak'

UPDATE: Owen O'Brien meldt: "Op een ingezonden foto is een man te zien die op een bank zit en binnen praat met twee beveiligers"

UPDATE: Maxime Kok van Den Haag FM: "Man van middelbare leeftijd is in alleen zijn onderbroek en geblindeerd het stadhuis uit gebracht."

UPDATE: Foto van afvoeren verdachte (niet bepaald een fitboy) hierboven via ANP

UPDATE: Einde Grip-melding, verdachte situatie lijkt voorbij

UPDATE: De aangehouden man is 28 jaar en bij de politie bekend vanwege 'onbegrepen gedrag', hij meldde dat hij een bom bij zich zou hebben, mogelijk een calorieënbom