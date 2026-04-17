Je mag in Nederland demonstreren. Sterker nog, je mag in Nederland zo ontzettend demonstreren dat de gemeente zelfs een alternatief stuk snelweg voor je uitzoekt als je het in je zelfingenomen kop hebt gehaald dat het hinderen van automobilisten een onlosmakelijk onderdeel vormt van jouw particuliere demonstratieplannetje. In Iran, daarentegen, mag je juist niet demonstreren. Sterker nog, je mag in Iran zo ontzettend niet demonstreren dat je tijdens demonstraties het zeker niet denkbeeldige risico loopt dat je door het regime wordt vermoord. En nu zijn er mensen, die wonen dus in Nederland, en die gaan hier de straat op. Dat mag dus hè, dat is juist het mooie van Nederland. Maar ze gaan de straat op, om te demonstreren vóór het regime van Iran. In Nederland. Vóór Iran. Wat doe je dan hier.