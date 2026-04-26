Bassiehof – De volgende act in het asielcircus gaat tussen D66 en VVD
Gezellige coalitie
Binnen twee weken komen we met nieuwe voorstellen, zei Rob Jetten. De dag daarvoor was de asielnoodmaatregelenwet van Marjolein Faber (PVV) in de Eerste Kamer teruggebracht tot een voetnoot in de geschiedenis. Dit alternatieve plan komt uit de koker van CDA-asielminister Bart van den Brink. Donderdag vertelde hij tijdens een commissiedebat over de voortgang van de Spreidingswet, na aandringen van Caroline van der Plas (BBB), dat hij ‘een aantal collega’s’ maandagavond – zo’n 12 uur voor de stemming in de Eerste Kamer dus - had ingelicht dat er ook een Plan B bestond.
Die omfloerste frase over die ‘collega’s’ blijkt bij navraag van Bassiehof te slaan op Jetten en VVD-vicepremier Dilan Yesilgöz. De vraag is nu of Jetten die kennis over het back-upplan voor zichzelf heeft gehouden of dat deze vóór de stemming ook zijn Eerste Kamerfractie had bereikt. In dat geval zouden de D66-senatoren geen enkele prikkel meer hebben gehad om alsnog (al dan niet unaniem) voor de novelle te stemmen en daarmee de wetten aan een meerderheid te helpen. Kamervragen over deze kwestie zijn in de maak, laat BBB aan Bassiehof weten. Wordt vervolgd.
Terug naar die nieuwe wetten. ‘Twee weken’ klinkt heel daadkrachtig, maar is dat niet. Want dat nieuwe asielpakket zal daarna maandenlang bepoteld en besnuffeld worden in het sancta sanctorum van de Raad van State, commissieoverleggen, (internet)consultaties, debatten, uitvoerbaarheidstoetsen, hoorzittingen en schriftelijke vragenrondes voordat erover gestemd kan worden.
Ook qua de interne verhoudingen van de minderheidscoalitie zien de voortekenen er niet goed uit. Bij dat commissiedebat van donderdag blijkt tijdens een botsing tussen D66’er Robert van Asten en Ulysse Ellian (VVD) dat de een zijn afkeer voor de ander niet kan verbergen.
Kijk hoe gezellig het is binnen de coalitie. Let op die kop links van D66'er Robert van Asten (rechts Ulysse Ellian, VVD) https://t.co/EQFLdp6XlT pic.twitter.com/x6ThxHEdTR— Bas Paternotte (@baspaternotte) April 23, 2026
Die Van Asten (funfact: de voormalig Haagse wethouder en landelijk campagneleider is een product van Driebergen, destijds het D66-talentenprogramma van stalkende engbek Frans van Drimmelen) is ook degene die begin deze maand aankondigde het regeerakkoord te willen openbreken vanwege de EU-terugkeerwet omdat deze voor D66 te ver gaat.
Terwijl de asielinstroom en de druk op huisvesting, zorg en veiligheid onverminderd doorgaan, dreigt de minderheidscoalitie vast te lopen in precies datgene waar ze van af wilde: eindeloze discussie, ruzie en uitstel. En de aanstichter van dit asielcircus is D66. Tegelijkertijd beklimt het kabinet de escalatieladder van de Dwangwet, met rellen in Loosdrecht tot gevolg. Hardenberg, Epe en Ter Apel leggen ondertussen dwangsommen op en Harderwijk, Almelo en Ridderkerk roeren zich.
De vraag is niet meer óf het misgaat, maar hoe lang Den Haag nog doet alsof dat niet zo is.
Reaguursels
