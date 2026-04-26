Binnen twee weken komen we met nieuwe voorstellen, zei Rob Jetten. De dag daarvoor was de asielnoodmaatregelenwet van Marjolein Faber (PVV) in de Eerste Kamer teruggebracht tot een voetnoot in de geschiedenis. Dit alternatieve plan komt uit de koker van CDA-asielminister Bart van den Brink. Donderdag vertelde hij tijdens een commissiedebat over de voortgang van de Spreidingswet, na aandringen van Caroline van der Plas (BBB), dat hij ‘een aantal collega’s’ maandagavond – zo’n 12 uur voor de stemming in de Eerste Kamer dus - had ingelicht dat er ook een Plan B bestond.

Die omfloerste frase over die ‘collega’s’ blijkt bij navraag van Bassiehof te slaan op Jetten en VVD-vicepremier Dilan Yesilgöz. De vraag is nu of Jetten die kennis over het back-upplan voor zichzelf heeft gehouden of dat deze vóór de stemming ook zijn Eerste Kamerfractie had bereikt. In dat geval zouden de D66-senatoren geen enkele prikkel meer hebben gehad om alsnog (al dan niet unaniem) voor de novelle te stemmen en daarmee de wetten aan een meerderheid te helpen. Kamervragen over deze kwestie zijn in de maak, laat BBB aan Bassiehof weten. Wordt vervolgd.

Terug naar die nieuwe wetten. ‘Twee weken’ klinkt heel daadkrachtig, maar is dat niet. Want dat nieuwe asielpakket zal daarna maandenlang bepoteld en besnuffeld worden in het sancta sanctorum van de Raad van State, commissieoverleggen, (internet)consultaties, debatten, uitvoerbaarheidstoetsen, hoorzittingen en schriftelijke vragenrondes voordat erover gestemd kan worden.

Ook qua de interne verhoudingen van de minderheidscoalitie zien de voortekenen er niet goed uit. Bij dat commissiedebat van donderdag blijkt tijdens een botsing tussen D66’er Robert van Asten en Ulysse Ellian (VVD) dat de een zijn afkeer voor de ander niet kan verbergen.