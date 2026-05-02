Scheveningen weer eens extreem onrustig door 'jongeren': ME in actie, agenten uitgescholden voor 'Joden' en 'racisten'
Politie zat er strak op
Jongen zou volgens ooggetuige agenten hebben uitgescholden voor ‘kanker joden’. Aanhoudingseenheid grijpt in en houdt hem direct aan in #Scheveningen. Weer onrustig in de badplaats. pic.twitter.com/wpCCs6xOEu— Owen (@_owenobrien_) May 1, 2026
Nu is Scheveningen op warme dagen sowieso niet meer het leukste en gezelligste stukje Nederland maar als er dan ook nog eens een gare AI-oproep rondgaat om te komen 'feesten' komt half allochtoons Den Haag weer aangewaaid of er nog wat te rellen valt of toch op z'n minst agenten uit te maken voor 'kankerracisten'. Dan vraagt een van de verslaggevers ter plaatse zich af 'wat moeten toeristen hier wel niet van denken', nou, die toeristen denken dat tegenwoordig ook in Blankenberge, Parijs, Brussel, Duitsland, enzovoorts. Door al dat geneef en gebroer, gesis en geslis, gewollah en gekanker (wel lekker Haags) en de voortdurend dreigende sfeer met ME, paarden en agenten stond Guccipetlinksdragend Nederland er weer eens lekker op, ook voor de rest van 'Nederland'. Gelukkig liep het dit keer, in tegenstelling tot vorig jaar, niet totaal uit de hand, ook omdat de politie na de blamage van vorig jaar gisterenavond wél lekker fel in de wedstrijd zat. Maar het probleem meneer, dat blijft.
Een oproep om naar #Scheveningen te komen vanavond wordt massaal gedeeld op sociale media. Blijft het rustig op de eerste mooie dag van het jaar of krijgt de badplaats te maken met een valse start. #blockparty pic.twitter.com/NASWAPPeqG— Owen (@_owenobrien_) May 1, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Een keertje GEEN rellen in Loosdrecht
Deed de ME dit keer normaal of werd er gewoon niet genoeg gezopen
Flyeren DENK ging helemaal top in Duindorp
Eerste Hagenees ooit die 'opdonderen' zegt als 'opkankeren' een mogelijkheid is
NU LIVE. GEEN Amnesty-demo bij ambassade Iran in Den Haag want VERBODEN door gemeente
Je moet er niet aan denken wat daar nu zou gebeuren zeg
Meer meer Kamervragen Geert Wilders over rellen Den Haag en Amsterdam na Afrika Cup
Zijn er binnenkort verkiezingen ofzo?
O ja de formatie!
It giet oan (de formatie)