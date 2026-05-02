Nu is Scheveningen op warme dagen sowieso niet meer het leukste en gezelligste stukje Nederland maar als er dan ook nog eens een gare AI-oproep rondgaat om te komen 'feesten' komt half allochtoons Den Haag weer aangewaaid of er nog wat te rellen valt of toch op z'n minst agenten uit te maken voor 'kankerracisten'. Dan vraagt een van de verslaggevers ter plaatse zich af 'wat moeten toeristen hier wel niet van denken', nou, die toeristen denken dat tegenwoordig ook in Blankenberge, Parijs, Brussel, Duitsland, enzovoorts. Door al dat geneef en gebroer, gesis en geslis, gewollah en gekanker (wel lekker Haags) en de voortdurend dreigende sfeer met ME, paarden en agenten stond Guccipetlinksdragend Nederland er weer eens lekker op, ook voor de rest van 'Nederland'. Gelukkig liep het dit keer, in tegenstelling tot vorig jaar, niet totaal uit de hand, ook omdat de politie na de blamage van vorig jaar gisterenavond wél lekker fel in de wedstrijd zat. Maar het probleem meneer, dat blijft.