Beelden. Relletjes na verloren wedstrijd New York Knicks
Het was Knicks, het is Knicks en het wordt Knicks
NOW: Huge fight between Knicks Fans on 42nd street, man BASHED multiple times with a bus stop sign. Cops make multiple arrests.— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) June 9, 2026
Video by @yyeeaahhhboiii2 | Licensing desk@freedomnews.tv pic.twitter.com/fafmxlWW4S
Door mensen die ervoor doorgeleerd hebben en bovendien gezegend zijn met ontzettend mooi haar hebben wij ons laten vertellen dat de Nederlandse invloed op Amerika groot is en we ontzettend veel op elkaar lijken, maar in de praktijk zijn er toch ook fundamentele verschillen. Neem elkaar de hersens inslaan na sportwedstrijden. In Nederland kunnen we dat van oorsprong ontzettend goed (al gooien allerhande straffen steeds vaker roet in het eten), en trekken we er - net als in de rest van Europa - graag een enigszins ooglijk kloffie voor aan. In de Verenigde Staten doen ze weliswaar hun best, maar zijn ze technisch matig, en optisch afschuwelijk. Hier knokken we graag voor, tijdens of na het voetbal, en nemen we het dan bij voorkeur op tegen de tegenstander of de politie. In Amerika grijpen ze iets dat basketbal heet aan voor een fysiek verzetje en vechten dan graag tijdens of na de wedstrijd, met elkaar of met de politie. Bovendien gaan onze hooligans bij voorkeur naar het stadion, terwijl ze in de lent of de frie over straat zwerven en hamburgers eten.
Lang verhaal kort: je zou hopen dat onze jongens er tijdens het WK wat beschaving kunnen brengen, maar helaas lijken Oranjesupporters ontzettend op Amerikaans sportpubliek.
Kanel witnessed NY Knicks fans start a RIOT and started SWINGING on the Cops who were stopping the fans from coming inside and pressing Kanel for wearing a Spurs jersey 😳👮♀️👀 pic.twitter.com/Pd8SiwRbRd— Kanel Updates (@KanelUpdatess) June 9, 2026
Warning. Graphic.— Legion Hoops (@LegionHoops) June 9, 2026
NYPD had to contain rowdy Knicks fans at a watch party. This is horrible.
(via @FreedomNTV) pic.twitter.com/wV1tLeFjcM
Gozer wat heb je in godsnaam aan
NOW: CHAOTIC SCENES as Massive ammount of NYPD attempt to disperse crowds of KNICKS fans outside Bryant Park NBA finals Watch party in NYC— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) June 9, 2026
Video by @yyeeaahhhboiii2 | Licensing @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv https://t.co/LWFNWko3GR pic.twitter.com/lCXdXT0d4b
NOW: Knicks fans BREAK DOWN Street sign during MBA Watch Party near Bryant Park NYC pic.twitter.com/iMfan3Jc8I— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) June 9, 2026
Was een slaapverwekkend potje trouwens
🚨JUST IN: DONALD TRUMP HAS FALLEN ASLEEP IN MSG WATCHING THE NBA FINALS 😅 pic.twitter.com/a5fbRZL0JM— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 9, 2026
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