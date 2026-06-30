Nederland is verslagen en niet alleen op het veld. Op plekken als de Schilderswijk in Den Haag, Amsterdam West en in Rotterdam stonden om zes uur 's ochtends honderden Marokkaanse ""supporters"" op geheel eigen wijze de overwinning op Nederland te ""vieren"". Het ging als vanouds gepaard met vernielingen en geweld tegen de politie. We zeggen niet dat de maat vol is, maar de maat is wel behoorlijk gevuld (en dan tot het randje van de maat, dat er echt niks meer in de maat kan zeg maar). Tuig en schorriemorrie heb je overal, maar de laatste keer dat de Tietenman en de Dutch Fanatics een politiecorps te lijf gingen kunnen wij ons ff niet heugen. Volgens onze premier viel het al met al nog mee en was het Marokkaanse feestgedruis ""overwegend positief"", maar hoe staat onze volksvertegenwoordiging in de verloren knock-out-wedstrijd? Tom Staal zocht het uit en u mag lekker kijken!