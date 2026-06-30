achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

GTSV StamCafé. Rellende Marokkanen na Nederland - Marokko

Schorriemorrie

Nederland is verslagen en niet alleen op het veld. Op plekken als de Schilderswijk in Den Haag, Amsterdam West en in Rotterdam stonden om zes uur 's ochtends honderden Marokkaanse ""supporters"" op geheel eigen wijze de overwinning op Nederland te ""vieren"". Het ging als vanouds gepaard met vernielingen en geweld tegen de politie. We zeggen niet dat de maat vol is, maar de maat is wel behoorlijk gevuld (en dan tot het randje van de maat, dat er echt niks meer in de maat kan zeg maar). Tuig en schorriemorrie heb je overal, maar de laatste keer dat de Tietenman en de Dutch Fanatics een politiecorps te lijf gingen kunnen wij ons ff niet heugen. Volgens onze premier viel het al met al nog mee en was het Marokkaanse feestgedruis ""overwegend positief"", maar hoe staat onze volksvertegenwoordiging in de verloren knock-out-wedstrijd? Tom Staal zocht het uit en u mag lekker kijken!

Tags: stamcafé, rellen, marokkanen, wk
@Zorro | 30-06-26 | 21:30 | 125 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Artikel 23 schrappen in het Stamcafé

Joah het is warm u mag ook gewoon wat te zuipen pakken hoor

@Schots, scheef | 24-06-26 | 21:30 | 473 reacties

GSTV. Oorlog veroorzaken in het Stamcafé

Niet te verwarren met oorlog maken, dat is bij voetbal, of oorlog verprutsen, dat is bij Trump

@Schots, scheef | 16-06-26 | 21:30 | 529 reacties

WK, BORD OP SCHOOT! Frankrijk - Senegal

Zit die blequeschete van een coach aan de botox of wat

@Mosterd | 16-06-26 | 20:45 | 176 reacties

Fantaseren over voetbal in het Stamcafé

(Heeft hier niets mee te maken verder maar wat is Willem Vissers een stilistisch gemankeerde oen)

@Schots, scheef | 10-06-26 | 22:00 | 364 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.