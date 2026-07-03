Marokkaan over rellen door Marokkanen na Marokkaanse overwinning: 'HEEFT NIETS MET MAROKKANEN TE MAKEN'
Oké maar WAT ZEGT DEZE MAROKKAAN NOU WEER???
Verlies Nederlands Elftal had niets met Nederlanders te maken
Ridouan Taghi heeft niets met de Mocro Maffia te maken
Wet- en regelgeving heeft niets met Kabinet-Jetten te maken
Brandweer heeft niets met brand te maken
Poep heeft niets met ontlasting te maken
Ongedierte heeft niets met ratten te maken
Erdogan heeft niets met Turkije te maken
The Beatles hebben niets met muziek te maken
Pino heeft niets met Sesamstraat te maken
Het WK voetbal heeft niets met voetbal te maken
Kookgerei heeft niets met koken te maken
Wooncrisis heeft niets met huizen te maken
Soundos el Ahmadi heeft niets met humor te maken
Aboutaleb heeft niets met islam te maken
Ali B heeft niets met verkrachting te maken
Nasrdin Dchar heeft niets met Gaza te maken
Marokkanen hebben niets met Marokko te maken
GSTV over rellende Marokkanen heeft niets met GeenStijl te maken
Geert Wilders heeft niets met 'minder minder minder' te maken
Als Marokkaan in Nederland de straat op gaan, gehuld in de Marokkaanse vlag of met een Marokkaanse vlag in de hand, om te rellen (en erger) omdat Marokko heeft gewonnen van Nederland heeft NIETS maar dan ook NIETS met Marokkanen te maken
Nordin Ghouddani: 'Rellen hebben niks met Marokkanen te maken'
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