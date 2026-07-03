Verlies Nederlands Elftal had niets met Nederlanders te maken

Ridouan Taghi heeft niets met de Mocro Maffia te maken

Wet- en regelgeving heeft niets met Kabinet-Jetten te maken

Brandweer heeft niets met brand te maken

Poep heeft niets met ontlasting te maken

Ongedierte heeft niets met ratten te maken

Erdogan heeft niets met Turkije te maken

The Beatles hebben niets met muziek te maken

Pino heeft niets met Sesamstraat te maken

Het WK voetbal heeft niets met voetbal te maken

Kookgerei heeft niets met koken te maken

Wooncrisis heeft niets met huizen te maken

Soundos el Ahmadi heeft niets met humor te maken

Aboutaleb heeft niets met islam te maken

Ali B heeft niets met verkrachting te maken

Nasrdin Dchar heeft niets met Gaza te maken

Marokkanen hebben niets met Marokko te maken

GSTV over rellende Marokkanen heeft niets met GeenStijl te maken

Geert Wilders heeft niets met 'minder minder minder' te maken

Als Marokkaan in Nederland de straat op gaan, gehuld in de Marokkaanse vlag of met een Marokkaanse vlag in de hand, om te rellen (en erger) omdat Marokko heeft gewonnen van Nederland heeft NIETS maar dan ook NIETS met Marokkanen te maken

Nordin Ghouddani: 'Rellen hebben niks met Marokkanen te maken'