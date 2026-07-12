Bassiehof - Dit WK bewijst dat de VVD als law & order-partij een lachertje is
Met je trieste toetermotie
Het was een slechte week voor het rechtsgevoel en het vertrouwen in de VVD als law & order-partij. Die begint met de Amsterdamse ME-commandant Sander van der Huillie die in De T. zijn schild en lange lat in de ring gooit en vertelt liever niet in te grijpen in het geval van rellend Marokkaans rapaille. Minister van Justitie David van Weel (VVD) zwijgt in alle talen.
Maar vrijdagavond belt minister van Defensie en VVD-vicepremier Dilan Yesilgöz vanuit de dienstauto live in bij Nieuws van de Dag in om zich te beklagen over het gedrag van de Marokkaanse relschoppers de afgelopen weken. Terwijl Van Weel diezelfde ochtend juist kwezelt dat de onrust rond Frankrijk-Marokko gelukkig meeviel.
Ondertussen twittert VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans op zaterdag – het riekt in alles naar een liberale PR-operatie - dat hij de avond daarvoor een dienst met de Haagse politie heeft meegedraaid. Die vrijdagavondshift was dus 24 uur ná de gebeurtenissen rond de kwartfinale in de Schilderswijk.
Het VVD-probleem beperkt zich niet tot deze WK-avonden. Brekelmans’ politie-uitje moet namelijk ook maskeren dat de VVD op het dossier zware criminaliteit weinig waarmaakt. Yesilgöz schreef namelijk diezelfde vrijdag aan de Kamer dat ze ‘omwille van de veiligheid en vertrouwelijkheid’ niét wil zeggen of diezelfde Brekelmans in zijn tijd als haar voorganger op Defensie drugsbaas Bolle Jos had laten glippen omdat hij bang was te moeten onderduiken.
Ook blijkt deze week dat een bezoek van asielminister Bart van den Brink (CDA) aan Ter Apel vanwege de veiligheid niet kan doorgaan. Daarnaast wordt duidelijk dat het Rode Kruis wél Gaza maar niet het Groningse AZC in durft. Ach, zaten er maar VVD’ers op Justitie en Defensie. Die hadden direct blikken agenten en Koninklijke Marechaussees opengetrokken om de bewindsman en de rest van Ter Apel te beschermen tegen het asielschorriemor…. oh wacht.
De enige tastbare VVD-prestatie dit WK is een meerderheid krijgen voor de trieste toetermotie van backbencher Bart Bikkers. Verdrietig want onnodig toeteren is al verboden, gezien de beelden deze week (en afgelopen jaren) wordt er toch niet gehandhaafd en het filmpje waarmee hij zijn plan lanceerde was ronduit achterlijk.
Het ‘keihard aanpakken’ van VVD-voorvrouw Yesilgöz wanneer ze het heeft over rapaille van allerlei kunne, klinkt na al die jaren schel en krachteloos. Het laffe optreden van haar man op Justitie Van Weel – het antisemitische Extinction Rebellion aanpakken lukt hem niet eens – vormt inmiddels een vaste kernwaarde van het falende veiligheidsbeleid van dit én het vorige kabinet.
De antwoorden op de Kamervragen die Mona Keijzer deze week stelde aan Van Weel over de uitspraken van de hoofdstedelijke ME-chef, kan beschouwer dezes nu al uittekenen: het is aan de Amsterdamse driehoek en de gemeenteraad, ik ga er niet over.
Dat is een patroon. Het kabinet Jetten heeft vanaf dag één de mond vol over ‘normeren’, tenzij het gaat over types als Femke Halsema of haar Utrechtse Nakba-herdenkende collega Sharon Dijksma. Hetzelfde geldt voor de hoogste hoofdcommissaris Janny Knol en de op alle vlakken falende OM-eindbaas Rinus Otte.
De cruciale rol in dit alles is weggelegd voor de VVD die met de grootste bek én verantwoordelijkheid voor wet en orde ondertussen helemaal niets klaarspeelt (behalve dan die ridicule toetermotie). Als het excuus van de liberalen is: ja maar we zitten nu eenmaal met die laffe D66’ers en CDA’ers in een kabinet, staat ze maar één ding te doen. Afscheid nemen van deze coalitie.
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