Het was een slechte week voor het rechtsgevoel en het vertrouwen in de VVD als law & order-partij. Die begint met de Amsterdamse ME-commandant Sander van der Huillie die in De T. zijn schild en lange lat in de ring gooit en vertelt liever niet in te grijpen in het geval van rellend Marokkaans rapaille. Minister van Justitie David van Weel (VVD) zwijgt in alle talen.

Maar vrijdagavond belt minister van Defensie en VVD-vicepremier Dilan Yesilgöz vanuit de dienstauto live in bij Nieuws van de Dag in om zich te beklagen over het gedrag van de Marokkaanse relschoppers de afgelopen weken. Terwijl Van Weel diezelfde ochtend juist kwezelt dat de onrust rond Frankrijk-Marokko gelukkig meeviel.

Ondertussen twittert VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans op zaterdag – het riekt in alles naar een liberale PR-operatie - dat hij de avond daarvoor een dienst met de Haagse politie heeft meegedraaid. Die vrijdagavondshift was dus 24 uur ná de gebeurtenissen rond de kwartfinale in de Schilderswijk.

Het VVD-probleem beperkt zich niet tot deze WK-avonden. Brekelmans’ politie-uitje moet namelijk ook maskeren dat de VVD op het dossier zware criminaliteit weinig waarmaakt. Yesilgöz schreef namelijk diezelfde vrijdag aan de Kamer dat ze ‘omwille van de veiligheid en vertrouwelijkheid’ niét wil zeggen of diezelfde Brekelmans in zijn tijd als haar voorganger op Defensie drugsbaas Bolle Jos had laten glippen omdat hij bang was te moeten onderduiken.