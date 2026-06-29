Om alvast in de stemming te komen!

Keeper - El-Alami Amaouch

Zet deze dikke eikel met z'n salamikop in goal en er komt geen bal langs. Het is een soort Voodoo-keeper. Dan roept-ie weer wat toverspreuken uit dat sprookjesboek voor z'n neus (die en die mogen dood) en dan is het afgelopen met de dadendrang van de aanvallers. Speelde eerst voor België, toen voor Nederland, toen voor Marokko, toen voor Islamitische Staat - het is een soort Afellay, deze knakworst.

Rechtsback - Ali B.

Okee okee, Ali B. is een veroordeelde verkrachter, maar we weten allemaal nog goed dat-ie zo jolig zat te doen bij The Voice of Aanrand en dat heel Nederland met 'm op de foto wilde en dat iedereen hoopte dat Ali B. in hun vriendengroep zou komen. Een mooie plek in de basis voor Ali Bentayga, als rechtsback, omdat hij vast heel goed is in mannetjes uitschakelen. Dat denken we, omdat hij ook goed is in het uitschakelen van de vrouwtjes.

Laatste vrouw - Soundos

Geen familie van Karim. Soundos kan heel goed beuken. Klappen uitdelen, dat kan ze ook. Maar haar belangrijkste kwaliteit: ze is heeeeeeeel grappig. Stel dat er een spits op het Marokkaanse doel afstormt, dan vertelt Soundos snel even wat mopjes, en dan ligt die aanvaller weer te gieren op de grond. Weg aanval!

Voorstopper - Abdelkader Benali

Heel gek maar Abdelkader Benali speelt altijd vooral erg goed tegen Joodse ploegen. Hup, dan schakelt hij weer zo'n Jood uit! En dan zegt hij op de persconferentie weer: "En het vervelendste is: het zijn zoveel joden! (...) Je voelt je als Marokkaan nauwelijks op je gemak. Het lijkt Israël wel. Heel irritant allemaal. Zoveel joden, dat voelt gewoon gek aan." Nou ja, Benali is dus heel goed in het uitschakelen van Joden, of hij goed is in het uitschakelen van Nederlanders weten we eigenlijk niet. Waarschijnlijk niet.

Linksback - Khadija Arib

De allerleukste Marokkaanse Nederlandse van de wereld. Arib is zelfs zo'n leuke Nederlands-Marokkaanse, dat allerlei Nederlanders haar begonnen te zien als een bedreiging. De roomwitte pingeldoos Vera Bergkamp bijvoorbeeld, en een boel van die andere Marokkanenhaters van D66. Maar in onze opstelling mag onze favoriete Marokkaanse linksback natuurlijk niet ontbreken!

Linkshalfje - Khalid Kasem

De golden boy van de journalistiek, van de advocatuur, van de televisie, van de voetbalmarkt, enzovoorts. Heeft een uitstekende connectie met de aanvoerder van het elftal (zie: spits). Omdat hij is weggejoekeld door FC BNN en nu iets extreem lulligs doet bij een reisblaadje zal hij vast wel te porren zijn voor een potje voetbal. Linksmidden, aan de andere kant van de dug-out, zodat we geen last van 'm hebben, die schijnheiligerd.

Midmid - Ahmed Aboutaleb

De Grote Leider. Maar natuurlijk. Reserve-aanvoerder. Zet de lijnen uit. Is een salafist. Dat is handig, want als iemand je dreigt te passeren kun je 'm gewoon onthoofden en z'n kop op de cornervlag rijgen. Doet heel erg z'n best om niet te radicaliseren want dat kost 'm zoveel rode kaarten. Later wordt hij voetbalcoach. Of misschien wel burgemeester ofzo.

Rechtshalf - Ibrahim Afellay

Appelvlaai speelde 53 interlands voor het Nederlands elftal maar is EINDELIJK uit de kast gekomen als speler van Marokko. Wat moedig en wat dapper! Vooral omdat afvalligheid en het afwijken van traditionele normen van nationaliteit als zondig of taboe worden gezien in de Nederlandse maatschappij. Het verlaten van nationaliteit (afvalligheid) wordt door orthodoxe stromingen in Nederland sterk veroordeeld en de relatie tussen Nederlanders en niet-Nederlanders is er een van strijd totdat het Nederlanderschap dominant is. Nou ja, u kent het wel, en op afvalligheid staat de doodstraf. Dus Afellay rechtshalf, nu Ronald Koeman nog geen fatwa over hem heeft uitgesproken.

Rechtsbuiten - Farid Azarkan

Bijnaam van deze rechtsbuiten is Pillenbek. Vroeger vormde hij een aanvalslinie met Vetbol en Glimpak, maar dat was in de Turkse competitie. Iedereen denkt dat hij links is, maar hij is natuurlijk stijf rechts. Speelt nu al jaren in een of andere B-competitie.

Linksbuiten - Nasrdin Dchar

Vervelendste speler van het team. Ligt de hele wedstrijd te janken tegen de scheids. Janken dat-ie het niet leuk vindt, janken dat-ie wordt aangeraakt, janken dat iemand iets tegen 'm zegt. Janken janken janken. Kort erop bij deze kerel, dan wisselen 'm ze voor Grunberg.

Spits - Ridouan Taghi

Een echte afmaker. Zou als hij niet kon voetballen zakenman zijn geweest, of voor een rijke club in Dubai gespeeld hebben, ofzo. Aanvoerder. Leider. Duldt geen tegenspraak.

Eerste reserve: Arnon Grunberg

Als we het over Marokkanen hebben, hebben we het over Arnon Grunberg. Maar Arnon Grunberg ziet er niet per se uit als iemand die goed kan voetballen, hij ziet eruit als een bolle nerd die iets te veel boeken leest, nog nooit een ruft heeft geroken in de voetbalkantine en als hij daar wél is als een fluitketel aan de Extran of AA Drink zit. Derhalve: Grunberg, reserve!

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