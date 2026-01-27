In onze democratische rechtsstaat kan alleen de Tweede Kamer of de regering een verzoek tot vervolging indienen om ambtsmisdrijven van Kamerleden te laten vervolgen bij de Hoge Raad. En dat komt Vera Bergkamp uitstekend uit want het pad om haar daadwerkelijk te vervolgen voor lekken in de zaak-Arib wordt nu definitief NIET bewandeld, vanwege onvoldoende bewijs tijdgebrek om voldoende bewijs te verzamelen, zo meldt de speciale Commissie die de zaak onderzoekt in een brief. Nu zou eventueel alleen een volgende regering nog een verzoek tot vervolging kunnen indienen, maar aan het hoofd van die regering zit als het goed is binnenkort een partijgenoot van Bergkamp. Daarmee is het juichen geblazen voor Vera, die als ze tijd en zin heeft misschien kan solliciteren op een leuke functie bij de politie, om de opluchting te vieren of lekker te verdwijnen.