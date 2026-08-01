Eindelijk. 2 meter lange Centaur-robot met kettingzaag en Baphomet-hoofd
Zoals Steve Jobs zei: "het is niet aan de consument om te weten wat ze willen"
Ja kijk, wel handig op momenten dat je een Centaur-robot nodig hebt! En nu zijn alle GeenStijl-lezers vanaf onder de navel sowieso al hengsten, dus heel onbekend grondgebied is het ook allemaal weer niet. Wordt gebouwd door het bedrijf Satyress, de module heet "threehalves" en is geen humanoid maar een "superhumanoid general purpose robot". Onderwerp van debat is vooral de onderstaande bijsluiter waarin uitgelegd wordt dat je de robot kunt stoppen door 1) te vragen om te stoppen of 2) op bepaalde plekken neer te schieten of steken. Of, zoals het bedrijf zelf uitlegt: "Shared reservoirs in the chest plate and body can be pierced by projectile or sharp instrument to instantly stop the robot in place." Kortom: u kunt niet zeggen dat u niet wist wat u moest doen toen threehalves u van kruin tot kruis in drie helften zaagde. Meer beeld na de breek
Wilt u hem onverhoopt stoppen? Schiet of steek hem dan hier:
Ah ja nee okay
Het controlepanel, denkt u
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omdat veiligheid een gevoel is