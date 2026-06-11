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ZoekZoek. Negen Amsterdammers die erg opgingen in oud en nieuw

Vuurwerk begaat geen misdaden, mensen begaan misdaden (oid)

Het is natuurlijk ook spelplezier en topsportbeleving, zo'n nieuwjaarsnacht, en we kennen allemaal het ontzettend vreugdige, aangename gevoel van ergens helemaal in opgaan. Een zalige staat van hyperfocus die je, als het meezit, ook zo nu en dan in je werk treft. Dat is niet iedereen gegeven, en door die lens moeten we misschien de rituele ongeregeldheden met oud en nieuw in de hoofdstad zien. Die jongens zaten er gewoon: ontzettend lekker in. Wettelijk mag dat natuurlijk allemaal niet, en dus toch maar de beelden, met verdachten (semi-)herkenbaar in beeld. Wie biedt?

Tags: zoekzoek, spelplezier, nieuwjaarsrellen
@Schots, scheef | 11-06-26 | 15:40 | 53 reacties

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