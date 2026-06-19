Ja, ingewikkeld concept, tijd, niet in de laatste plaats omdat onze beleving ervan context gebonden is, en afhangt van bijvoorbeeld levensfase of locatie, om nog maar te zwijgen over bedrading. Sommige mensen komen nou eenmaal altijd te laat, en sommige ex-geliefden vertelden nou eenmaal gekmakend gedetailleerd, langdradig op het lugubere af, alsof het samenvatten van een werkdag werd ingezet als een moderne martelmethode. Je mag kiezen: een kwartiertje waterboarden, of luisteren naar wat Tessa van HR tegen Niels van sales heeft gezegd (kwartiertje waterboarden svp). Ja en toen we jong waren hè, toen voelde het echt alsof zo'n WK vijf weken duurde. Terwijl, nu we wat ouder zijn duurt zo'n WK ineens vijf weken. Afijn, de vraag wat lang is, en in het verlengde daarvan te lang, is eigenlijk een filosofische, waar we graag over zouden uitweiden, ware het niet dat het we er geen tijd voor hebben. Een stel Rotterdamse filosofen heeft de kwestie bovendien onlangs onderzocht. In het geval van oogcontact is enige voorzichtigheid in ieder geval geboden, wat voor de een kort is kan de ander als vervelend lang ervaren, en dat kan de ander ertoe nopen zomaar een mes in je buik te proppen. Was in maart al een ZOEKOPDRACHT en is dat nu weer, want de dader is nog altijd niet gevonden. Niet leuk!