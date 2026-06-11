Twee kinderen en een volwassene overleden, vier kinderen zwaargewond door aanrijding op N-weg Zeeland
Oh jongens
Vanmiddag rond 12:30 vond er op tweebaansweg N290 tussen Zeeuwse dorpen Terhole en Vogelwaarde een hevig ongeval plaats waarbij twee kinderen een volwassene kwamen te overlijden, en nog eens vier kinderen zwaargewond zouden zijn geraakt. De NOS schrijft: "Volgens nog onbevestigde berichten was een aantal kinderen samen aan het fietsen, mogelijk onder begeleiding van een of meer ouders. Een automobilist zou die fietsers hebben aangereden, meldt Omroep Zeeland. Het is niet bekend of dat op het vrijliggende fietspad is gebeurd dat langs de weg ligt." De veiligheidsregio spreekt van het overlijden van "twee kinderen en een ouder". Video van hulpdiensten en nasleep hier bij Omroep Zeeland. Later meer.
Update 16:19 - Omroep Zeeland meldt dat de betrokken slachtoffers onderdeel waren van een schoolkamp. De groep "bestond uit kinderen van een schoolkamp en hun begeleiders, meldt de VRZ. De overleden volwassene is één van de begeleiders. De school heeft de andere kinderen en hun ouders/verzorgers geïnformeerd."
Update 16:44 - Omroep Zeeland meldt er op locatie een persoon is aangehouden, maar het is onduidelijk of dit om de bestuurder gaat. "Op de plek van het ongeval is één persoon aangehouden. De politie wil niet zeggen of het om de bestuurder van het voertuig gaat of waarom die persoon is gearresteerd."
Jetten reageert
Mijn reactie op het afschuwelijke nieuws uit Zeeland. pic.twitter.com/vr4GO3qqP1— Rob Jetten (@MinPres) June 11, 2026
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