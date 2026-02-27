achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

K3-huppelkudt Julia reed door na aanrijden kind

Een van deze 3 dus

Een paar dingen die anders zijn dan vroeger: De meisjes van K3 zijn niet meer Belgisch, hun namen beginnen niet meer met een K en ze kunnen niet meer rijden (dat laatste was vroeger wel degelijk een criterium van Gertje Verhulst, red.). Het Nederlandse K-meisje Julia (kwam erbij nadat K3 K2 werd, toen weer K3 was, toen helemaal vervangen werd door een nieuwe K3, toen weer K2 werd die een K3 zocht) WORDT MOGELIJK VERVOLGD voor een vluchtmisdrijf nadat ze een 14-jarige fietser van de sokken reed in Antwerpen. De tiener raakte lichtgewond, maar die aanrijding kwam Julia ff heel slecht uit want ze moest naar haar K3-repetities. Dus Julia gaf het slachtoffer haar telefoonnummer en reed lekker verder. Even later ging het van 'WIE HEB IK AAN DE LIJJJN HALLOO HAAALLOO? ja dag mevrouw hier Politie Antwerpen, dit is dus niet de bedoeling' en nu krijgt het hele gedoe mogelijk een vervelend staartje. Volgens Studio100 is Julia 'geschrokken' en had Juul 'niet de intentie om haar verantwoordelijkheid te ontlopen'. Tja. Had ze misschien niet, om maar wat te noemen, DOOR MOETEN RIJDEN. Oh ja. Oh jee. Oyalélé.
INSTANT UPDATE: Julia niet vervolgd!

Tags: k3, aanrijding, oeps
@Zorro | 27-02-26 | 10:35 | 142 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Emo. Karen, Kristel en Kathleen weer samen

Hoe heet de Belg die als eerste persoon ter wereld de K3 heeft beklommen? Mwoahhhhh Gertje

@Mosterd | 13-03-25 | 18:30 | 127 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.