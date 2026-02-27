Een paar dingen die anders zijn dan vroeger: De meisjes van K3 zijn niet meer Belgisch, hun namen beginnen niet meer met een K en ze kunnen niet meer rijden (dat laatste was vroeger wel degelijk een criterium van Gertje Verhulst, red.). Het Nederlandse K-meisje Julia (kwam erbij nadat K3 K2 werd, toen weer K3 was, toen helemaal vervangen werd door een nieuwe K3, toen weer K2 werd die een K3 zocht) WORDT MOGELIJK VERVOLGD voor een vluchtmisdrijf nadat ze een 14-jarige fietser van de sokken reed in Antwerpen. De tiener raakte lichtgewond, maar die aanrijding kwam Julia ff heel slecht uit want ze moest naar haar K3-repetities. Dus Julia gaf het slachtoffer haar telefoonnummer en reed lekker verder. Even later ging het van 'WIE HEB IK AAN DE LIJJJN HALLOO HAAALLOO? ja dag mevrouw hier Politie Antwerpen, dit is dus niet de bedoeling' en nu krijgt het hele gedoe mogelijk een vervelend staartje. Volgens Studio100 is Julia 'geschrokken' en had Juul 'niet de intentie om haar verantwoordelijkheid te ontlopen'. Tja. Had ze misschien niet, om maar wat te noemen, DOOR MOETEN RIJDEN. Oh ja. Oh jee. Oyalélé.

INSTANT UPDATE: Julia niet vervolgd!