VIJFTIEN MAANDEN zorgwekkende signalen over kindermishandelende horrorgezinnen Stadskanaal, géén uithuisplaatsing
Er moest nog effe gepolderd worden
VIJFTIEN MAANDEN LANG kregen zorginstanties zorgwekkende signalen over de situatie van de gruwelijk mishandelde kinderen van zes en zeven jaar oud in Stadskanaal. Zorginstanties die waarschijnlijk zijn Veilig Thuis Groningen en Jeugdbescherming Noord. De kinderen moesten van hun moeders, vriendinnen van 31 en 33 jaar oud, hun eigen kots eten en werden opgesloten, uitgedroogd, ondervoed, kaalgeschoren, geslagen. De mishandelingen werden ook gefilmd. In februari 2025 komen de eerste meldingen binnen bij Veilig Thuis, in maart 2025 bij de politie, in de loop van 2025 trekt de school van een van de kinderen aan de bel en pas in mei 2026 worden de kinderen uit huis geplaatst. "Tot nu toe neemt geen enkele zorgaanbieder of instantie de verantwoordelijkheid voor wat er met de kinderen van 6 en 7 is gebeurd. Instanties wijzen in hun beantwoording vooral naar elkaar, zonder namen te noemen." En: "Voor nu blijft het onduidelijk wat er precies in het rapport van Veilig Thuis stond en waarom de moeders de voogdij bleven houden."
