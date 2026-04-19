HOERA het is vandaag: de Dag tegen het Pesten
Foto: een pestkop
PESTEN, mensen, is niet leuk. Pesten is zo niet leuk, dat er een landelijke dag tegen pesten is. En dat is vandaag, op een zondag, in de meivakantie, waarbij alle kindertjes op een camping zitten om lelijke kindertjes met rode haren uit de schommel te schoppen, of in de Efteling staan, waar ze kinderen met sproeten uit de rij pleuren. OPGEDONDERD sproetenkind, ik sta hier in de rij! Nou ja dat dus! Pesten bij kinderen is niet leuk en stom, sla de pesters op hun snuit, maar doe dat stiekem, en pesten bij volwassenen is heel vaak gewoon heel erg nodig en essentieel. Je weet dat het nodig is als er weer een of ander meldpunt komt, of een Dag, of een Kliklijn, of het allerergste: een Campagne. En dat soort slachtoffergejank krijg je dan weer omdat mensen in hun jeugd niet goed of niet genoeg gepest zijn, omdat er zoiets is als een Landelijke Dag tegen het Pesten. Ingewikkeld!
