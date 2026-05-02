Liveblog 102 alweer, maar we gaan net zo lang door tot Trumps kleine excursie in het Midden-Oosten ook echt voorbij is. Nou wil het geval dat hij gisteravond een brief aan het Amerikaanse congres heeft gestuurd waarin hij verklaart dat het conflict met Iran "terminated" is. Die brief heeft alles te maken met een wettelijke deadline die voorschrijft dat de president na 60 dagen formele toestemming van het congres nodig heeft om het militaire ingrijpen door te zetten. Betekent het daadwerkelijk dat Trump er de brui aan geeft? Dat lijkt niet het geval, zeker niet met het interne overleg over mogelijkheden voor het uitdelen van een finaleklap en de beweging van de U.S. Air Force richting het Midden-Oosten in de afgelopen dagen. Het kan ook gewoon een manier zijn om straks te kunnen zeggen 'joh dit is geen overschrijding van de deadline, het was voorbij en dit is een nieuwe militaire operatie' of zo. Onze eigen Zr. Ms. Evertsen kapt er wel mee, in overleg met Frankrijk heeft Nederland besloten de missie van het fregat in de Middellandse Zee niet te verlengen. Verder: niet heel plezant nieuws voor Europa, Trump trekt zeker 5.000 militairen terug die gestationeerd waren in Duitsland. Waarschijnlijk om Europa billenkoek te geven voor het niet inspringen bij de aanvallen tegen Iran. Wat betreft de onderhandelingen: misschien komt er wel helemaal geen deal en misschien is dat juist beter, aldus Trump gisteravond. Rookgordijnen alom!

Update 10:42 - De VS hebben verschillende rederijen gewaarschuwd dat er mogelijk sancties worden opgelegd aan bedrijven die Iran tol betalen voor doorgang in de Straat van Hormuz.