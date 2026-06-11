Ja dat was natuurlijk ook verdrietig, afgelopen september, toen een agent de 15-jarige Jerryson doodschoot. Jerryson droeg op dat moment een omgebouwd gasalarmpistool, oftewel een potentieel dodelijk vuurwapen. Het schieten is volgens het OM dan ook gerechtvaardigd geweest. Nogmaals, enorme tragedie, pubers denken niet na, maar dit zet de klaagzang van de roedel die meteen begon te demonstreren tegen politiegeweld enigszins in perspectief. De moeder van Jerryson deed aangifte tegen de desbetreffende agent; daar gaat dus verder niets meer mee gebeuren. Zomaar een idee: moeders, vaders en andere met opvoeding belaste lui, probeer toch vooral te voorkomen dat uw kroost met omgebouwde gasalarmpistolen de straat op gaat.