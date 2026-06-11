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Provincie Gelderland tegen kabinet: STIK IN JE STIKSTOFPLANNEN

Foto: Premier stikstofminister kijken bezorgd naar Gelders stuk grond

Omdat voor de rest alles voor het Jetten & Co zo heerlijk soepel verloopt besluit de provincie Gelderland in enen tot een stukje VERZET. Rond Natura2000-gebieden (dat is in Nederland ongeveer overal waar meer 3 struiken staan maar in Gelderland vooral de VELUWE) komen stikstof-bufferzones van 500 meter waar strenger gaat worden gelet op de stikstofuitstoot, erg bevredigend voor modellendenkers die regelmatig wakker liggen denkend aan de "stikstofkaart". Het definitieve plan van de provincie komt 23 juno, maar als de landelijke regels die 26 juno door het kabinet gepresenteerd worden strenger zullen zijn dan die van de provincie, zegt Gelderland DIKKE DOEI en zoek het maar uit met je bufferzones van 2 kilometer. Ga maar lekker zelf uitvoeren en zorg maar dat je draagvlak vindt. Dat roept verantwoordelijk gedeputeerde Ans Mol (3x raden van welke partij!). Afijn, staat genoteerd. We voegen de provincie Gelderland toe aan de lange lijst met iedereen die het ZAT is. Succes kabinet Treinramp zoveel.

Tags: stikstof, gelderland, verzet
@Zorro | 11-06-26 | 10:40 | 104 reacties

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