On Boermageddon

20 miljard om te zorgen dat er hier minder bramen en brandnetels in de natuur groeien, terwijl de biodiversiteit zal halveren als het gemiddeld nog een paar graden warmer wordt. De andere helft die wel gedijt in warmte, komt in grote problemen zodra de warme golfstroom stagneert, een scenario waarvan we de eerste tekenen reeds zien. Een kleine gemiddelde verandering van temperatuur laat grotere veranderingen zien in neerslag en weer. De Europese Jet Stream blies vorige week geen koude lucht meer van de Atlantische Oceaan over Europa, in plaats daarvan hadden we vorige week warme lucht vanuit de Sahara. Omega is sterker dan haar oorzaken en heeft ook een natuureffect. We zagen in het stikstofdebat een bijna religieuze bijeenkomst waar een deel van de politiek heilig gelooft dat deze wereld en onze natuur nooit meer zullen veranderen, terwijl die paar graden verdere opwarming al in 2084 verwacht wordt en daarna verder doorzet. Het stilvallen van de warme golfstroom wordt op zijn vroegst verwacht rond 2060. We stoppen tientallen miljarden in een poging om de natuur exact hetzelfde te houden, terwijl het eerstvolgende stukje klimaat- en natuurdossier enorme veranderingen in temperatuur en neerslag aankondigt, net zoals het tweede en derde. De droom om onze biotoop te behouden zoals die is, heeft een houdbaarheid van minder dan een eeuw.