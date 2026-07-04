Feynman en/of Feiten – Kortzichtig natuurbeleid
On Boermageddon
20 miljard om te zorgen dat er hier minder bramen en brandnetels in de natuur groeien, terwijl de biodiversiteit zal halveren als het gemiddeld nog een paar graden warmer wordt. De andere helft die wel gedijt in warmte, komt in grote problemen zodra de warme golfstroom stagneert, een scenario waarvan we de eerste tekenen reeds zien.
Een kleine gemiddelde verandering van temperatuur laat grotere veranderingen zien in neerslag en weer. De Europese Jet Stream blies vorige week geen koude lucht meer van de Atlantische Oceaan over Europa, in plaats daarvan hadden we vorige week warme lucht vanuit de Sahara. Omega is sterker dan haar oorzaken en heeft ook een natuureffect.
We zagen in het stikstofdebat een bijna religieuze bijeenkomst waar een deel van de politiek heilig gelooft dat deze wereld en onze natuur nooit meer zullen veranderen, terwijl die paar graden verdere opwarming al in 2084 verwacht wordt en daarna verder doorzet. Het stilvallen van de warme golfstroom wordt op zijn vroegst verwacht rond 2060.
We stoppen tientallen miljarden in een poging om de natuur exact hetzelfde te houden, terwijl het eerstvolgende stukje klimaat- en natuurdossier enorme veranderingen in temperatuur en neerslag aankondigt, net zoals het tweede en derde. De droom om onze biotoop te behouden zoals die is, heeft een houdbaarheid van minder dan een eeuw.
Het stikstofpakket kwam opvallend overeen met de eisen van de milieubeweging. De hoop dat Vollenbroek stopt met procederen is kansloos, hij haalt dit pakket door de plee. Dat is vreemd, aangezien hij in 2019 aangaf dat woningbouw geen grote bijdrage levert aan het stikstofprobleem, maar dit wel gebruikt om ons mee te chanteren.
Toen in de jaren negentig duidelijk werd dat stikstof een effect had op de natuur, hebben boeren binnen tien jaar hun uitstoot gehalveerd. Toch blijft in de beeldvorming hangen alsof boeren in dit dossier niks gedaan hebben en niks willen doen. Het is een ziekelijke frame waarmee we een autochtone minderheid proberen kapot te demoniseren.
Wij kiezen voor een route van landbouw- en kapitaalvernietiging, terwijl ze in België met Nederlandse uitvindingen nog eens tot 80% reduceren op stikstofuitstoot en tegelijk besparen op kunstmest. Die route levert miljarden op. Minder kosten van afvoer van mest, minder aardgas, minder import van fout vlees en meer belastingafdracht.
Als wij hetzelfde zouden doen, zouden boeren vanaf de jaren negentig in totaal meer dan negentig procent stikstofreductie leveren. Samen met de verwachte reductie door elektrificatie van ons wagenpark en het verdwijnen van cruciale strategische industrie zijn dan enorme stappen gezet in stikstofuitstoot. Het gaat heel goed met onze natuur.
Circulaire landbouw zoekt een bestemming voor plantaardig voedsel (zoals gras) en afval die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie en het zoekt een vervanging voor kunstmest vanuit aardgas. Dit noemen we al millennia vee. Zonder mest was en wordt de voedselproductie wereldwijd weer te laag, het was voorheen bruin goud uit Peru.
Er is bij veganisten en vegetariërs een geloof dat als we vee weghalen, dat we dan meer voedsel hebben. Wij kunnen dan eten wat we nu aan vee voorschotelen in plaats van vlees. Veel grasland is niet geschikt voor landbouw en wij eten geen gras, we eten ook geen afgekeurd voedsel of schillen. Akkerbouw is ook intensiever dan grasland.
Het grootste probleem van geen veestapel is geen stront. Sinds 1909 maken we kunstmest uit aardgas, en explodeerde de wereldbevolking van 1 naar 8 miljard. Terwijl wij op onze postzegel discussiëren over een mestoverschot, maakt de Wereldbank zich zorgen over ernstige mesttekorten, die inmiddels leiden tot tegenvallende oogsten en honger.
Het hoge woord is er officieel uit: we importeren meer voedsel dan we exporteren. Onze export is duurder, niet groter. Grasland vervangen voor datacentra, AZC’s en woonwijken snijdt in onze strategische mest- en voedselproductie. Deze reeks wisselende klimaatveranderingen zijn wereldwijd en gaan de natuur inclusief landbouw hard raken.
We moeten de wereldwijde voedselproductie op peil houden, onder andere door mest WEL te gaan exporteren vanuit de EU. Mest is beter dan kunstmest en mest is een grondstof, geen afval. Anders krijg je klimaatvluchtelingen. Honger geeft geopolitieke instabiliteit, volksverhuizingen en oorlog, waar natuur meestal sneuvelt.
De gemiddelde leeftijd van boeren in Europa is 57, slechts 12 procent is onder de 40. We lopen het risico dat deze sector zo ver vergrijst dat cruciale kennis niet meer van generatie op generatie wordt overgedragen. Mugabe deed ooit een experimentje in ervaren boeren vervangen door nieuwelingen en dat stortte Zimbabwe in hongersnood.
Wanneer zulke honger uitbreekt, is natuur het eerste dat wordt omgeploegd tot akker. Vandaag is er een meerderheid voor radicaal en incompleet natuurbeleid, die verdwijnt zodra mensen willen eten, wonen of werken. Wie onze natuur eeuwenlang wil behouden heeft een sterke economie nodig om investeringen te doen en om import te betalen.
Dat is niet het belangrijkste, de opleiding van echte boeren en boerinnen begint op de boerderij zodra ze kunnen lopen en duurt tot hun ouders overlijden. De hoeveelheid kennis die wordt overgedragen is niet te overzien. De optimalisaties in het veredelen van planten of houden van vee bepalen de opbrengst. Ze moeten miljoenen overdragen.
Als de volgende generatie boeren het opgeeft, dan hebben wij niet te eten.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIVE STIKSTOFDEBAT - Tweede Kamer praat over BOERMAGEDDON-plannen kabinet-Jetten
Stikstofmodellen minst lekkere modellen
HOERA. Vee schijt en pist minder stikstof de natuur in
FOTO (ANP): Belle, Bessie en Betty rusten in de wei terwijl Bertha poept
Feynman en/of Feiten – Buigen wordt barsten
Sommige compromissen veroorzaken oorlogen
Provincie Gelderland tegen kabinet: STIK IN JE STIKSTOFPLANNEN
Foto: Premier stikstofminister kijken bezorgd naar Gelders stuk grond
Feynman en/of Feiten – Terugkijken zonder zicht
Er is geen tijd meer voor politiek geneuzel.