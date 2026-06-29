HOERA. Vee schijt en pist minder stikstof de natuur in
FOTO (ANP): Belle, Bessie en Betty rusten in de wei terwijl Bertha poept
De Natuur is terug, o zo terug, en het is meteen te zien en te ruiken want de bloemetjes bloeien ineens net wat vrolijker, het gras is toch weer wat groener, de heide slaapt eindelijk een keer zonder een stikstofdeken, de zandhagedis durft Zandvoort weer te bezoeken, het land ruikt frisser dan ooit en hee, kijk om je heen: overal grutto's. Is allemaal het bijzonder verblijdende gevolg van een dalende stikstofuitstoot. De hoeveelheid stikstof die bijvoorbeeld in koeienstront, bekend van Vollenbroek, of in kippenpis (nog uitzoeken of kippen kunnen plassen, red.) zit is van 449 miljoen kilo in 2024 naar 440 miljoen kilo in 2025 gedaald en dat maakt Johan Vollenbroek, die we desondanks nog niet kwijt zullen zijn, vast uitzinnig van vreugde. En wat we ook niet kwijtraken zijn de stikstofplannen van het kabinet, waar woensdag over wordt gedebatteerd in de Tweede Kamer. Wat we wél kwijt zijn en ook nooit meer terugkrijgen is die 9 miljoen kilo aan uitwerpselen van koeien, varkens en wat niet al. Hieronder daarom, als een soort laatste saluut aan de grote hoop, een indicatie van wat we aan schijt moeten missen (doorklikken op eigen risicio).
Toch klikken hè viespeuken
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