LIVE BOERMAGEDDON. Kabinet-Jetten I presenteert 'nieuwe' Stikstofplannen
Daar: gaan we
Oooooit had je in dit land allemaal geweldige boeren waar iedereen trots op was omdat ze 's ochtends vroeg opstonden om de koeien te melken enzo. Maar op een gegeven moment was iedereen dat vergeten, kwam er een Natura 2000 habitatrichtlijn waarin bepaald werd dat stukjes bos ter grootte van een krant en heuvels met villaatjes ertegen koste wat kost beschermd zouden moeten worden, dat geloofde iedereen verder wel tot de vervelendste Nederlander van Nederland Johan Vollenbroek allemaal verschrikkelijke rechtszaken aan ging spannen, hij nog gelijk kreeg van rechters die de redelijkheid en billijkheid op de mestvaalt van de geschiedenis hebben gegooid en opeens was er in ons land een enorm stikstofprobleem, een probleem dat kennelijk belangrijker is dan het feit dat niemand meer een huis kan betalen, je nergens een bedrijf kunt beginnen en onze snelwegen veranderd zijn in een soort landelijk woonerf waar je nergens harder dan 100 mag. Enfin, plannen Rutte III, enorme protesten, Van der Plas op de trekker naar Den Haag, plannen Rutte IV, stikstofkaartje, enorme overwinning BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen, BBB in kabinet-Schoof gevallen, Van der Plas slaat met de vuist op tafel in Brussel, Wiersma, iets, kabinet-Schoof gevallen, het kan wél, Rob Jetten, stikstofkaartje, terug bij AF. De meeste plannen waar D66-minister Van Essen hele weekenden aan heet doorgewerkt zijn al uitgelekt (nou ja, ze stonden gewoon in het regeerakkoord) maar neemt u maar van ons aan dat de boeren moeten boeten voor een paar milieuafspraken waar niemand iets aan heeft. Livestream wekelijkse persco Jetten hierboven, straks ook nog aparte persco met Van Essen erbij.
Welja
Milieuactivist Johan Vollenbroek dreigt: 'We stappen opnieuw naar de rechter als stikstofpakket natuur onvoldoende beschermt' #WNLhttps://t.co/MxJ7nRMj19— WNL Vandaag (@WNLVandaag) June 26, 2026
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