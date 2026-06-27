Binnen het nieuwe stikstofplan zijn er een paar knoppen verzonnen om aan te draaien: welke natuurgebieden we wel of niet gaan beschermen, de breedte van bufferstroken rond deze natuurgebieden en hoeveel koeien er op een hectare mogen staan. Aan geen van die knoppen wordt gedraaid in een mate die ons van het digitale stikstofslot haalt.

Bij het stikstofplan, wat twintig miljard gaat kosten, ontbreekt een doorrekening in welke natuurgebieden de kritische depositiewaarde gehaald gaat worden. We leven in een wereld waar je met gladde praatjes met miljarden mag smijten, zonder proactief je huiswerk te delen. Het model ligt er, deze maatregelen zijn in een dag doorgerekend.

Geen van deze plannen leidt tot een halvering van de veestapel of een totale ruiming van de veestapel. Er zit geen revolutionaire stelselwijziging in, er zit geen plan in om grip te krijgen op buitenlandse uitstoot, terwijl die soms al leidend of fataal is (PDF p6), zie tevens de satellietbeelden van ammoniak of van stikstofoxiden voor hun bijdrage.

Het ministerie van Financiën rekende begin 2023 reeds door dat als er helemaal geen Nederlandse landbouwuitstoot is en we 100% reductie doen, we nog steeds in 5% natuurgebieden de kritische depostiewaarde in het model overschrijden en vervolgens in bijna heel Nederland geen vergunningen mogen verlenen. Zie hun kaartjes (PDF p4).

Dankzij die oude berekeningen kan je de doelmatigheid van het nieuwste plan in enkele seconden inschatten zonder pc of papier. Dit plan stelt minder dan 100% reductie voor, veel minder zelfs, dus zullen we in natuurgebieden de kritische depostiewaarde niet halen, dus zullen we in ruim negentig procent van ons land niet mogen bouwen.

Het klinkt leuk, minder stikstofuitstoten lijkt altijd beter voor de natuur. Hier begrijpen politici de definitie van een kritische depostiewaarde niet. Stoot je ietsje minder uit, dan zal de natuur misschien langzaam herstellen, stoot je ietsje meer uit, dan zal de natuur langzaam veranderen. Op de lange termijn heb je weinig tot NIETS bereikt.